Open AI / ChatGPT

Dvije osobe uhićene su nakon što je više zamaskiranih napadača u subotu tijekom nogometne utakmice u Novakovcu ušlo u klupsku svlačionicu i teleskopskim palicama i rukama napalo 24-godišnjaka, izvijestila je varaždinska policija u nedjelju ujutro.

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Napad se dogodio oko 15 sati na prostoru nogometnog igrališta. Napadači su mladića udarali po glavi i tijelu, pri čemu je zadobio površinske ozljede glave. Medicinska pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin.

Policija slučaj istražuje kao kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Operativnim radom na terenu policajci su uhitili dvije osobe koje dovode u vezu s napadom. Nad njima traje kriminalističko istraživanje, dok za ostalim počiniteljima policija intenzivno traga.