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VOZAČI, OPREZ!

Od danas obvezna zimska oprema: Evo što morate imati u automobilu i kolike su kazne

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Hina
|
15. stu. 2026. 10:01
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Winter Roadside Tire Chain Preparation
Open AI / ChatGPT

Od danas, nedjelje 15. studenoga, pa do 15. travnja iduće godine u Hrvatskoj je obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta, a obveza se odnosi na sve vrste motornih vozila neovisno o vremenskim uvjetima i stanju kolnika, izuzev na vozila Oružanih snaga RH.

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Hrvatski autoklub (HAK) navodi da u zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 kilometara autocesta i 1.863,3 kilometra državnih i županijskih cesta te 68,1 kilometara državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

Za motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone zimska oprema su zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 milimetra i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

U europskim državama zakoni u pogledu zimske opreme vozila vrlo su različiti, navodi HAK. U većini država ta je obveza datumski određena, a zimsku opremu čine četiri zimske gume.

No, u pojedinim državama, kao i u Hrvatskoj, pod zimskom opremom dopuštene su četiri ljetne gume, minimalnog utora do 4 milimetra, s lancima za snijeg u prtljažniku.

Kazna za pravnu ili fizičku osobu obrtnika koji dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu iznosi 660 do 1990 eura. Također, za taj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platit će kaznu od 130 eura.

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Teme
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