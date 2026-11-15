Od danas obvezna zimska oprema: Evo što morate imati u automobilu i kolike su kazne

Kazna za pravnu ili fizičku osobu obrtnika koji dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu iznosi 660 do 1990 eura. Također, za taj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platit će kaznu od 130 eura.