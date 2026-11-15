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Sedam znakova koji pokazuju da ste u dobroj formi: Koliko ih možete zadovoljiti?
Dobra tjelesna forma ne očituje se samo u tome koliko možete trčati ili koliko kilograma možete podignuti. Postoje i jednostavne svakodnevne aktivnosti koje mogu otkriti mnogo o vašoj snazi, ravnoteži, pokretljivosti i općem zdravstvenom stanju.
Nakon što je TikToker Josh Fraser Young objavio popis pokazatelja dobrog zdravlja koji je postao viralan, britanski Metro razgovarao je sa zdravstvenim stručnjacima kako bi provjerio koliko su ti pokazatelji pouzdani.
Stručnjaci pritom upozoravaju da nemogućnost izvođenja pojedinog pokreta ne znači automatski da ste lošeg zdravlja.
Možete obuti čarape stojeći
Održavanje ravnoteže na jednoj nozi zahtijeva usklađeno djelovanje mišića, zglobova i živčanog sustava.
Istraživanje iz 2022. pokazalo je da su starije osobe koje nisu mogle stajati na jednoj nozi deset sekundi imale 84 posto veći rizik od smrti tijekom sljedećih deset godina.
No liječnici naglašavaju da loša ravnoteža može imati različite uzroke, uključujući ukočenost zglobova i smanjenu pokretljivost, te sama po sebi nije dokaz bolesti.
Za poboljšanje ravnoteže preporučuju jednostavnu vježbu: Pokušajte stajati na jednoj nozi 30 sekundi, primjerice tijekom pranja zubi. Pritom neka vam oslonac bude nadohvat ruke.
Imate snažan stisak ruke
Snaga stiska šake može biti pokazatelj ukupne mišićne snage i funkcioniranja živčanog sustava.
Istraživanja su slabiji stisak povezala s većim rizikom od tjelesne krhkosti i slabljenja kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi.
Ipak, snaga stiska ne bi se smjela koristiti kao jedino mjerilo zdravlja jer na nju utječu brojni individualni čimbenici.
Možete ustati s poda bez pomoći ruku
Pokušajte sjesti na pod i zatim ustati bez oslanjanja na ruke ili namještaj.
Takav pokret zahtijeva mišićnu snagu, stabilnost trupa, ravnotežu i pokretljivost. Sve su to sposobnosti važne za zdravo starenje i smanjenje rizika od padova.
S godinama ova aktivnost može postati teža, što nije nužno razlog za zabrinutost. Međutim, ako se pojave bolovi ili izražena ukočenost zglobova, preporučuje se liječnički pregled.
Osjećate glad otprilike u isto vrijeme
Redovit osjećaj gladi može upućivati na stabilan ritam prehrane i uredno funkcioniranje mehanizama koji reguliraju apetit.
Ipak, osjećaj gladi nije uvijek povezan sa stvarnom potrebom za hranom. Na njega mogu utjecati stres, dosada i emocionalno stanje, dok ga prekomjeran unos kofeina može potisnuti.
Možete napraviti duboki čučanj bez podizanja peta
Duboki čučanj pri kojem cijela stopala ostaju na podu pokazuje pokretljivost kukova i gležnjeva.
No sposobnost izvođenja ovog pokreta ovisi i o svakodnevnim navikama. Dugotrajno sjedenje i ukočenost mišića mogu ga znatno otežati.
Pokretljivost se može postupno poboljšavati vježbanjem, primjerice izvođenjem čučnja uz oslonac na zid.
Možete se popeti nekoliko katova bez izrazite zadihanosti
Sposobnost penjanja stepenicama može biti koristan pokazatelj zdravlja srca i tjelesne kondicije.
Prema istraživanjima koja navodi izvorni članak, osobe koje mogu prijeći četiri kata, odnosno približno 60 stepenica, za manje od 90 sekundi, bez zaustavljanja i izrazite zadihanosti, imaju manji rizik od srčanih bolesti.
Ako se pri takvom naporu javlja izrazita zadihanost ili bol u prsima, potrebno je potražiti liječnički savjet.
Budite se odmorni
Nije presudno budite li se prije budilice, nego koliko ste se dobro odmorili.
Osjećaj iscrpljenosti odmah nakon buđenja može upućivati na lošu kvalitetu sna.
Dugotrajno nedovoljno kvalitetan san povezuje se s povećanim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i problema s kognitivnim funkcijama.
Važno je, dakle, ne samo koliko dugo spavate nego i je li san kvalitetan i neprekinut.
Što ako ne možete napraviti sve navedeno?
Stručnjaci ističu da nijedan od ovih pokazatelja nije samostalan test zdravlja. Na rezultate utječu dob, postojeće bolesti, tjelesna građa i razina aktivnosti.
Ako vam neki pokret ne uspijeva, to ne znači da ste nezdravi. Važnije je pratiti promjene u vlastitim sposobnostima, redovito se kretati i obratiti se liječniku ako primijetite nove ili izražene poteškoće.
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