Još jedna velika prilika bila je Evita. Pfeiffer se ozbiljno pripremala za ulogu argentinske prve dame, pohađala satove pjevanja i snimala demonstracijske snimke. No produkcija se odužila, a kada je postalo jasno da će se snimanje odvijati u Europi, odlučila se povući kako bi više vremena provodila s obitelji. Ulogu je poslije dobila Madonna.