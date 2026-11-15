KRALJICA PROPUŠTENIH PRILIKA
Michelle Pfeiffer odbila je uloge koje su ispisale filmsku povijest i svejedno postala glumačka legenda
Holivudska glumica Michelle Pfeiffer tijekom karijere odbila je niz uloga u filmovima koji su poslije postali veliki hitovi. Neke od njih drugim su glumicama donijele Oscare, nominacije i svjetsku slavu. Ipak, Pfeiffer zbog tih odluka nije požalila, a njezina karijera pokazuje da uspjeh ne ovisi samo o prihvaćenim, nego i o odbijenim ponudama.
Uloge koje su proslavile druge glumice
Jedna od najpoznatijih uloga koje je odbila bila je ona FBI-jeve agentice Clarice Starling u filmu Kad jaganjci utihnu. Redatelj Jonathan Demme, s kojim je prethodno surađivala, najprije je želio upravo Pfeiffer.
Glumici je, međutim, scenarij bio previše mračan i uznemirujući, a osobito joj je smetao završetak filma. Ulogu je na kraju dobila Jodie Foster, koja je za nju osvojila Oscara za najbolju glavnu glumicu.
Pfeiffer je odbila i ulogu Vivian Ward u romantičnoj komediji Zgodna žena. Nije joj odgovarao način na koji je priča prikazivala prostituciju. Uloga je pripala Juliji Roberts, kojoj je film donio svjetsku slavu i nominaciju za Oscara.
Među propuštenim prilikama bio je i erotski triler Sirove strasti. Pfeiffer je bila među glumicama koje je redatelj Paul Verhoeven želio za glavnu ulogu, ali nije bila spremna prihvatiti eksplicitne prizore seksa i nasilja. Catherine Tramell na kraju je utjelovila Sharon Stone, a film ju je pretvorio u jednu od najvećih zvijezda devedesetih.
Odustala i od filma Thelma i Louise
Pfeiffer je trebala glumiti i u filmu Thelma i Louise, zajedno s Jodie Foster. Obje su bile povezane s projektom u ranoj fazi, ali zbog odgađanja snimanja Pfeiffer je morala odustati. Uloge su naposljetku pripale Susan Sarandon i Geeni Davis.
Prema navodima iz članka, odbila je i ulogu Ginger McKenna u Scorseseovu filmu Casino. Sharon Stone, koja ju je zamijenila, za tu je izvedbu osvojila nominaciju za Oscara.
Još jedna velika prilika bila je Evita. Pfeiffer se ozbiljno pripremala za ulogu argentinske prve dame, pohađala satove pjevanja i snimala demonstracijske snimke. No produkcija se odužila, a kada je postalo jasno da će se snimanje odvijati u Europi, odlučila se povući kako bi više vremena provodila s obitelji. Ulogu je poslije dobila Madonna.
Obitelj i osobna uvjerenja bili su važniji od velikih ponuda
Pfeiffer nije birala projekte isključivo prema njihovoj mogućoj zaradi ili izgledima za osvajanje nagrada. Važni su joj bili sadržaj scenarija, poruka filma i usklađivanje profesionalnih obveza s privatnim životom.
Nakon što je posvojila kćer Claudiju i sa suprugom, producentom Davidom E. Kelleyjem, dobila sina Johna Henryja, nastojala je snimanja prilagoditi obiteljskom životu. Izbjegavala je dugotrajne odlaske iz Los Angelesa i projekte koji bi je predugo odvajali od djece.
Unatoč odbijenim ulogama, izgradila je impresivnu karijeru
Pfeiffer se proslavila ulogom Elvire Hancock u filmu Lice s ožiljkom Briana De Palme.
Za izvedbe u filmovima Opasne veze, Fantastična braća Baker i Polje ljubavi osvojila je tri nominacije za Oscara.
Posebno je zapamćena i njezina interpretacija Žene-mačke u filmu Batman se vraća Tima Burtona, koja se i danas smatra jednom od najpoznatijih filmskih verzija tog lika.
S Martinom Scorseseom surađivala je na filmu Doba nevinosti, dodatno potvrdivši svoj glumački raspon.
Iako je propustila nekoliko uloga koje su obilježile holivudsku povijest, Pfeiffer je uspjela izgraditi karijeru prema vlastitim pravilima. Njezina priča pokazuje da odbijanje velikih ponuda ne mora značiti propuštanje uspjeha, nego ponekad upravo suprotno.
* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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