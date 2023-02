Odgođeno suđenje Ivi Baldasaru, novo ročište za više od mjesec dana

Podijeli :

Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zbog nedolaska jednog od optuženika u ponedjeljak je na splitskom Županijskom sudu odgođeno prvo ročište na suđenju bivšem SDP-ovom gradonačelniku Splita Ivi Baldasaru i sedmero njegovih suoptuženika za malverzacije s gradskim novcem.

Suđenje je odgođeno jer se Baldasarov prethodnik Miroslav Buličić zbog bolesti nije odazvao pozivu suda , a sljedeća rasprava je zakazana za 28. ožujka.

​Uskok u optužnici navodi da je Baldasar, od 8. srpnja 2014. do 28. ožujka 2017. kao gradonačelnik, zajedno sa Špirom Cokarićem, pročelnikom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo Splita i Damirom Babićem, voditeljem Odsjeka za komunalne poslove, na traženje Jasne Prčine i voditelja hotela u vlasništvu njene tvrtke Josipa Čulića, njihovu hotelu omogućio korištenje besplatnih ili povoljnijih parkirnih mjesta.

Sporna pogodovanja na štetu grada

Tako su Baldasar, Cokarić i Babić hotelskoj tvrtki, na štetu Splita, pribavili 463.700 kuna​.​ Baldasara​ se​ tereti da je Cokariću i Natali Ribičić, voditeljici Pododsjeka za javne površine i pomorsko dobro te ujedno i predsjednici Komisije za utvrđivanje uvjeta za postavljanje ugostiteljskih terasa, naložio da tvrtkama Stipe Mađora na tri godine daju u zakup površinu oko Turističke palače “s pravom prvenstva produljenja ugovora i davanja u podzakup, uz popust od 20 posto za jednokratnu uplatu te da se dopušta postavljanje šanka uz ugovor o zakupu poslovnog prostora na 25 godina”.

Na opisani je način Baldasar omogućio Mađorovim tvrtkama pribavljanje nepripadne imovinske koristi za razliku između plaćene zakupnine s popustom i punog iznosa podzakupnine u iznosu od najmanje 63 tisuće kuna te za neplaćanje naknade za postavljeni šank od 60 tisuća kuna, čime je Split tijekom trajanja sklopljenih ugovora godišnje ukupno oštećen za preko 123 tisuće kuna​, stoji u optužnici​.

Osim toga, Babić je optužen da je, na traženje bivšeg gradonačelnika i dogradonačelnika Miroslava Buličića izdao nalog jednoj tvrtki da izvede radove postavljanja prometnog ogledala, asfaltiranja i iscrtavanja parkirališnog prostora ispred njegove obiteljske kuće iako je znao da će navedene radove neosnovano platiti Split.

Plaćanjem navedenih radova Babić je, na štetu Splita, Buličiću pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 30 tisuća kuna​. Optužnicu protiv osmorice Uskok je podigao još krajem srpnja 2019. godine, a potvrđena je godinu dana kasnije.

Baldasar: Optužnica je potpuno neutemeljena

Bivši gradonačelnik Ivo Baldasar je nakon suđenja novinarima pred sudom kratko izjavio kako je suđenje po službenoj dužnosti odgođeno zato što se jedan optuženik nije pojavio zbog bolesti te zaključio kako će se sve rastegnuti jer svaki put kada netko od optuženika ne dođe neće moći biti održano ročište.

“Što se tiče merituma problema ne znam što bih vam rekao u svjetlu ovih političkih događanja oko ministara i drugih političkih ličnosti, ovo mi zaista izgleda minorno”, rekao je Baldasar.

Smatra da je optužnica potpuno neutemeljena te da će dokazati da su nevini. Tvrdi da nikakvog pogodovanja nije bilo, da je samo želio uvesti red u nered koji je bio, no “rezultat toga je da država to tumači na jedan način i to dio države, a drugi misli drugačije”.

Novinarima je otkrio i da je u mirovini, da se bavi turizmom te da se posvetio unucima.

