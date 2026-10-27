TEŽAK SLUČAJ U ZAGREBU
Pacijentici zbog pogrešne dijagnoze odstranjen želudac, protiv liječnice podignuta optužnica
Pacijentici kojoj je krajem 2023. godine dijagnosticiran karcinom želuca odstranjen je cijeli želudac, limfni čvorovi, trbušna marama, slijepo crijevo i žučni mjehur. Naknadno je utvrđeno da nije bolovala od karcinoma, već od benignog neuroendokrinog tumora koji u njezinu slučaju nije zahtijevao takav operativni zahvat.
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Zbog pogrešne dijagnoze Općinsko kazneno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv liječnice iz KBC-a Sestre milosrdnice, koju tereti za nesavjesno liječenje i nanošenje osobito teške tjelesne povrede iz nehaja. Tužiteljstvo traži kaznu od jedne godine zatvora, javlja Jutarnji list.
Prema optužnici, liječnica je analizirala uzorak biopsije i pogrešno dijagnosticirala adenokarcinom želuca, a pritom nije provela dodatne imunohistokemijske pretrage kojima se mogla utvrditi stvarna vrsta tumora.
Pacijentica: Imam 100-postotno tjelesno oštećenje
Pacijentica je ispričala da je zbog jakih bolova u želucu upućena na gastroskopiju, nakon koje joj je dijagnosticiran karcinom. Operirana je u KBC-u Zagreb, gdje joj je odstranjeno više organa.
Naknadna analiza odstranjenog želuca pokazala je da nije imala adenokarcinom, već mali benigni neuroendokrini tumor.
„Zbog svega što mi se dogodilo trpim velike zdravstvene posljedice. Imam invaliditet od 80 posto, a sada imam 100-postotno tjelesno oštećenje”, izjavila je pacijentica, dodajući da je internim nadzorom u KBC-u Sestre milosrdnice utvrđen stručni propust.
Što kaže optužena liječnica?
Optužena liječnica u obrani je navela da je provela dodatna testiranja te da su se liječnici prije operacije trebali konzultirati i provjeriti je li dijagnostička obrada završena. Tvrdila je da nalaz na dan operacije još nije bio dovršen.
Kirurg koji je izveo zahvat izjavio je da tijekom operacije nije mogao napipati tumor, ali je zbog patohistološkog nalaza koji je upućivao na karcinom odlučio nastaviti operaciju.
Sudske vještakinje zaključile su da je pri postavljanju dijagnoze učinjen stručni propust zbog izostanka dodatnih pretraga. Utvrdile su i da pacijentica trpi teške i trajne posljedice, uključujući probavne smetnje, znatan gubitak tjelesne težine i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).
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