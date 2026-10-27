NAKON PORAZA
Oglasila se i Vučićeva supruga: Evo što je napisala
Supruga Aleksandra Vučića, Tamara Vučić, oglasila se emotivnom objavom nakon izbornog poraza svojeg supruga. Zahvalila je svima koji su je godinama podržavali te poručila kako se završava jedno životno poglavlje.
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"Završava se jedno životno poglavlje i želim zahvaliti svima vama koji ste me godinama bodrili, ohrabrivali i podržavali, a to činite i sada", započela je Tamara Vučić svoju objavu.
Istaknula je kako s ljudima koji su je podržavali dijeli iste ili slične vrijednosti.
"Hvala vam što ste razumjeli moju želju da uvijek mislim, govorim i radim u skladu s onim u što vjerujem. Hvala što ste vjerovali u moje dobre namjere. Hvala što ste osjetili da su te namjere uvijek bile iskrene", napisala je.
"Bilo je i neprospavanih noći"
Osvrnula se i na godine tijekom kojih je sudjelovala u brojnim humanitarnim i društveno korisnim aktivnostima, istaknuvši kako je pomaganje drugima za nju predstavljalo veliku privilegiju, ali i obvezu.
"Nešto vam nikada nisam rekla, a sada osjećam potrebu podijeliti to s vama. Bilo je i neprospavanih noći. Ne zbog težine obveza, već zbog onih trenutaka kada, unatoč svoj želji i trudu, nisam uspijevala pomoći nekome kome je pomoć bila potrebna. Takve priče nisu imale radno vrijeme. Ostajale su sa mnom, u mojim mislima i u srcu", poručila je.
Dodala je kako, osvrćući se na protekle godine, prije svega osjeća zahvalnost.
"Kada se osvrnem na sve ove godine, iznad svega ostaje zahvalnost jer neizmjerna je čast i velika privilegija raditi za našu Srbiju", istaknula je.
Tamara Vučić poručila je i kako je ponosna na sve što je tijekom proteklih godina ostvareno, posebno izdvojivši rad s djecom.
"Posebno mjesto u mom srcu zauvijek će imati sva djeca koju sam na tom putu upoznala, njihovi osmijesi, zagrljaji i priče koje ću nositi sa sobom", napisala je.
"Neizmjerno sam zahvalna na prilici da odano i predano služim svojoj zemlji i svom narodu", poručila je.
Objavu je zaključila riječima:
"Neka nam je, kao narodu i zemlji, dragi Bog u pomoći. Amen."
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