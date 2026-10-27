Oglasila se i Vučićeva supruga: Evo što je napisala

"Nešto vam nikada nisam rekla, a sada osjećam potrebu podijeliti to s vama. Bilo je i neprospavanih noći. Ne zbog težine obveza, već zbog onih trenutaka kada, unatoč svoj želji i trudu, nisam uspijevala pomoći nekome kome je pomoć bila potrebna. Takve priče nisu imale radno vrijeme. Ostajale su sa mnom, u mojim mislima i u srcu", poručila je.