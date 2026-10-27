Riblje ulje ne čuva pamćenje niti štiti mozak od Alzheimera

Ipak, nakon dvije godine ta skupina nije imala bolje rezultate na testovima pamćenja i razmišljanja od skupine koja je dobivala placebo. Snimanje mozga pokazalo je i da dodaci prehrani nisu usporili smanjenje hipokampusa, dijela mozga ključnog za stvaranje sjećanja, koji je posebno osjetljiv na starenje i Alzheimerovu bolest.