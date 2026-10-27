pouzdanost snježnih padalina
Gdje na skijanje ove zime? Ovo su najpouzdanije europske destinacije
Novo istraživanje otkrilo je koja su europska skijališta i skijaške regije najpouzdanije kada je riječ o snježnim uvjetima. Donosimo najbolje destinacije koje vrijedi razmotriti za sljedeći aktivni zimski odmor.
Odabir destinacije za skijanje podrazumijeva mnogo više od pronalaska dobrog skijališta, osobito ako ste ljubitelj brzine, skijaških staza i avanture. Snježni uvjeti, pouzdanost snježnih padalina tijekom sezone te dostupnost žičara i skijaških staza mogu znatno utjecati na kvalitetu zimskog odmora.
Iako nijedna destinacija ne može u potpunosti jamčiti savršene uvjete, turistička tvrtka Inghams Ski analizirala je više od 100 popularnih skijališta i skijaških regija na sjevernoj hemisferi kako bi sastavila ljestvicu pod nazivom „Reliable Ski Score”, na kojoj su destinacije ocijenjene s najviše 100 bodova, prenosi Euronews.
Pri ocjenjivanju svakog skijališta uzeto je u obzir nekoliko kriterija. Najveći udio u ukupnoj ocjeni, 35 posto, odnosio se na funkcioniranje skijališta, odnosno prosječni postotak žičara i skijaških staza koje su bile u funkciji tijekom glavnog dijela sezone.
Sljedeći kriterij bila je dostatna količina snijega (25 posto), pri čemu se promatrao udio dana tijekom glavnog dijela sezone kada je visina snijega na polaznoj stanici iznosila najmanje 30 centimetara.
Ostali kriteriji uključivali su dosljednost uvjeta (20 posto), odnosno koliko je rad skijališta bio stabilan iz sezone u sezonu, te otpornost na loše sezone (12 posto), koja se određivala na temelju razlike između prosječne i najlošije sezone. U obzir je uzeta i prosječna visina snijega na planini (8 posto).
Analizirani su povijesni podaci o uvjetima na svakom skijalištu i u svakoj regiji tijekom glavnog dijela skijaške sezone, od 5. siječnja do 20. ožujka, kroz sedam zimskih sezona na sjevernoj hemisferi u razdoblju od 2017./2018. do 2025./2026., uz iznimku sezona na koje je utjecala pandemija covida-19.
Rezultati pokazuju da talijanske, austrijske i francuske destinacije dominiraju među deset najpouzdanijih skijališta i skijaških regija u Europi.
Deset najpouzdanijih skijališta i skijaških regija u Europi
Prema rezultatima istraživanja, ovo su najbolje ocijenjene destinacije, s brojem bodova od mogućih 100:
- Pontedilegno-Tonale, Italija – 93,1 bod
- Obertauern, Austrija – 92,9 bodova
- Les Arcs, Francuska – 92,2 boda
- Les 3 Vallées, Francuska – 91,1 bod
- Alpe d’Huez, Francuska – 90,5 bodova
- Kitzsteinhorn, Austrija – 89,6 bodova
- Filzmoos, Austrija – 89,5 bodova
- Tignes-Val d'Isère, Francuska – 89,4 boda
- Espace San Bernardo (La Rosière/La Thuile), Francuska – 89,2 boda
- Damüls Mellau, Austrija – 89,1 bod
Pontedilegno-Tonale, Italija
Prema istraživanju tvrtke Inghams, Pontedilegno-Tonale na sjeveru Italije najpouzdanija je europska regija za skijanje.
Planinsko područje smješteno između doline Valle Camonica u Lombardiji i doline Val di Sole u Trentinu ističe se ledenjacima, prirodnim rezervatima i područjima na velikim nadmorskim visinama. U istraživanju je posebno pohvaljeno zbog stabilnih uvjeta, koji skijašima omogućuju gotovo neometano uživanje u skijanju na stazama s pouzdanim snježnim pokrivačem.
Skijaško područje obuhvaća 46 staza, a njegova najviša točka nalazi se na 3016 metara nadmorske visine. Staze u Ponte di Legnu vode skijaše kroz guste šume borova i smreka, dok se Passo del Tonale nalazi u podnožju ledenjaka Presena i nudi više od 44 kilometra skijaških staza.
Tijekom određenih dana skijaške sezone Inghams preporučuje sudjelovanje u posebnom programu „Alba in Quota”, odnosno „zora na velikoj nadmorskoj visini”. Tada se žičare otvaraju ranije kako bi skijaši mogli uživati u skijanju uz izlazak sunca, prije službenog otvaranja staza za ostale posjetitelje.
Obertauern, Austrija
Skijalište Obertauern, smješteno u austrijskoj regiji Salzburg na 1752 metra nadmorske visine, zauzelo je drugo mjesto na ljestvici najpouzdanijih europskih skijališta.
Početnicima i iskusnim skijašima nudi više od 100 kilometara staza, a skijaška sezona traje od studenoga sve do svibnja. Kako ističe Inghams, posebnost ovog područja jest to što su svi hoteli smješteni neposredno uz skijaške staze, što gostima omogućuje izravan pristup skijalištu iz smještaja.
Obertauern nudi i brojne staze za skijaško trčanje, duge od šest do 23 kilometra, među kojima je i Gnadenalm, staza srednje težine.
Smještena na 1350 metara nadmorske visine, ta se staza nalazi na pola puta između Obertauerna i Untertauerna. Zbog svojeg specifičnog položaja područje je dobilo nadimak „snježni bazen”.
Les Arcs, Francuska
Treće mjesto zauzeo je Les Arcs, francusko skijalište smješteno u srcu Alpa, okruženo alpskim livadama i ledenjacima, s vrhom koji doseže 3226 metara nadmorske visine.
Ovo planinsko odredište raspolaže s 200 kilometara skijaških staza, a ovogodišnja zimska sezona trebala bi početi 12. prosinca i trajati do 24. travnja 2027. godine.
Les Arcs dio je Paradiskija, jednog od najvećih povezanih skijaških područja na svijetu. Opisuje se kao „odličan izbor za ljubitelje slobodnog stila skijanja, ali i za one koji traže pouzdane snježne uvjete”.
Les Arcs je također povezan sa skijalištima Peisey-Vallandry i La Plagne poznatom žičarom Vanoise Express.
Cijelo područje Paradiski obuhvaća čak 425 kilometara staza i ukupno 258 skijaških spustova raspoređenih između triju povezanih skijališta.
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