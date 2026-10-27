Gdje na skijanje ove zime? Ovo su najpouzdanije europske destinacije

Analizirani su povijesni podaci o uvjetima na svakom skijalištu i u svakoj regiji tijekom glavnog dijela skijaške sezone, od 5. siječnja do 20. ožujka, kroz sedam zimskih sezona na sjevernoj hemisferi u razdoblju od 2017./2018. do 2025./2026., uz iznimku sezona na koje je utjecala pandemija covida-19.