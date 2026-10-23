PUCNJAVA KOD CIBONE
Slučaj ubojstva iz '99. ipak nije gotov? DORH tvrdi da zastara još nije nastupila
Nakon što je Županijski sud u Zagrebu obustavio kazneni postupak protiv Krešimira Gilje zbog zastare, Županijsko državno odvjetništvo podnijelo je žalbu tvrdeći da je sud pogrešno izračunao rok te da zastara kaznenog progona još nije nastupila.
Županijski sud zaključio je da je zastara nastupila 9. listopada 2026., točno 27 godina nakon ubojstva Mirka Rimca ispred Star's Caffea kod zagrebačke Cibone. Postupak je obustavljen tri dana poslije, no tužiteljstvo sada od Visokog kaznenog suda traži da ukine tu odluku i predmet vrati na ponovno odlučivanje, piše Ana Raić za Index.
Sud je u svojoj odluci primijenio odredbe Kaznenog zakona iz 2011. godine, prema kojima zastarni rok za djela za koja je moguće izreći kaznu zatvora dulju od deset godina iznosi 25 godina. Budući da je protiv Gilje već bila donesena prvostupanjska presuda, taj je rok produljen za još dvije godine, odnosno na ukupno 27 godina.
Tužiteljstvo tvrdi da je sud pogrešno primijenio zakon
Državno odvjetništvo osporava takav izračun. U žalbi tvrdi da je sud za pravnu kvalifikaciju djela primijenio Kazneni zakon iz 1997., koji je bio na snazi u vrijeme ubojstva, a za računanje zastare odredbe zakona iz 2011. godine. Prema stavu tužiteljstva, sud je time kombinirao odredbe dvaju zakona koji nikada nisu bili istodobno na snazi.
DORH smatra i da se u zastarni rok ne smije uračunati razdoblje od 6. listopada 2009. do 1. ožujka 2011., kada je protiv Gilje postojala pravomoćna osuđujuća presuda. Gilja je 2009. osuđen na sedam godina zatvora, a Vrhovni sud potvrdio je presudu. Međutim, Ustavni sud ju je 2011. ukinuo zbog povrede prava na obranu i predmet vratio na ponovno suđenje.
Tužiteljstvo tvrdi da se tijekom tog razdoblja protiv Gilje nije mogao voditi novi kazneni progon jer je za isto djelo već postojala pravomoćna presuda. Ako Visoki kazneni sud prihvati taj argument, zastarni rok pomaknuo bi se za otprilike 17 mjeseci, što bi značilo da zastara 9. listopada ove godine nije nastupila.
Ubojstvo obilježeno proturječnim iskazima
Pucnjava se dogodila 9. listopada 1999. godine ispred Star's Caffea kod zagrebačke Cibone. Ubijen je Mirko Rimac, hrvatski Kanađanin koji je u Zagreb došao gledati utakmicu Hrvatske i tadašnje SR Jugoslavije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U napadu su ranjeni Berigoj Vukojević, sin tadašnjeg ustavnog suca Vice Vukojevića, i Iva Jurić.
Slučaj je od početka bio obilježen proturječnim iskazima svjedoka. Domagoj Novak priznao je da je pucao i policiji predao pištolj kojim je, prema balističkom vještačenju, ubijen Rimac. Ipak, sud koji je 2009. osudio Gilju nije prihvatio Novakovu verziju događaja. U obrazloženju tadašnje presude navedeno je da svjedoci Novaka nisu vidjeli na mjestu pucnjave, dok je jedan svjedok prepoznao Gilju kao osobu koja je pucala.
Suđenje ponovno počelo samo 38 dana prije zastare
Na ponovljenim suđenjima, koja su se održavala gotovo dva desetljeća nakon događaja, svjedoci su se sve teže prisjećali pojedinosti. Posljednji pokušaj da se postupak privede kraju počeo je 1. rujna ove godine, samo 38 dana prije datuma na koji je sud izračunao nastupanje zastare.
Dodatnu poteškoću predstavljalo je novo vještačenje prema kojem Gilja nije raspravno sposoban. Budući da nije dostupan hrvatskom pravosuđu, sudilo mu se u odsutnosti.
O tome hoće li postupak biti definitivno okončan ili će se suđenje nastaviti odlučit će Visoki kazneni sud. Ako prihvati žalbu tužiteljstva, predmet bi se mogao vratiti na ponovno odlučivanje. U suprotnom će postupak završiti zbog zastare, bez nove pravomoćne odluke o Giljinoj krivnji.
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