Slučaj ubojstva iz '99. ipak nije gotov? DORH tvrdi da zastara još nije nastupila

Slučaj je od početka bio obilježen proturječnim iskazima svjedoka. Domagoj Novak priznao je da je pucao i policiji predao pištolj kojim je, prema balističkom vještačenju, ubijen Rimac. Ipak, sud koji je 2009. osudio Gilju nije prihvatio Novakovu verziju događaja. U obrazloženju tadašnje presude navedeno je da svjedoci Novaka nisu vidjeli na mjestu pucnjave, dok je jedan svjedok prepoznao Gilju kao osobu koja je pucala.