Ponovno odgođeno suđenje za ubojstvo u Zagrebu iz '99., zastara nastupa za manje od mjesec dana

Odvjetnica je podsjetila da se u međuvremenu pojavila i druga osoba koja je priznala zločin. Riječ je o Domagoju Novaku koji se, kada je Gilja već bio optužen za Rimčevo ubojstvo, sam prijavio, tvrdeći da je on ispalio smrtonosni hitac. Novak je prilikom predaje donio i pištolj za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je njime počinjen zločin.