SLUČAJ KREŠIMIRA GILJE
Ponovno odgođeno suđenje za ubojstvo u Zagrebu iz '99., zastara nastupa za manje od mjesec dana
Suđenje Krešimiru Gilji za ubojstvo Mirka Rimca iz 1999. godine u utorak je ponovno odgođeno te se nalazi pred apsolutnom zastarom koja nastupa 9. listopada, a nova rasprava na Županijskom sudu zakazana je tjedan dana prije zastarnog roka.
Rasprava koja je trebala biti održana u utorak odgođena je nakon što se troje Giljinih branitelja nije pojavilo na ročištu jer su unaprijed obavijestili sud da imaju ranije zakazane rasprave.
Sud je Giljinim braniteljima uputio pozive 4. rujna nakon što je Državno odvjetništvo obavijestilo sud da su odbijeni zahtjevi Giljine obrane za izuzećem tužiteljice u postupku i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog navodne pristranosti. Poziv za raspravu, upućen 4. rujna, branitelji su podigli 12. rujna odnosno zadnji dan osmodnevnog zakonskog roka za njegovo podizanje.
Pravomoćnu osuđujuću presudu na sedam godina zatvora Gilji, koji živi u BiH i koji ne dolazi na rasprave te godinama traži izuzeća sudaca i tužitelja, ali i mijenja odvjetnike, ukinuo je Ustavni sud zbog povrede prava na obranu.
Giljina odvjetnica Višnja Drenski Lasan ranije je kazala da je postupak neosnovan jer za općeopasnu radnju, odnosno dva ranjavanja koja su se dogodila uz Rimčevo ubojstvo, nastupila zastara još 2021. U toj su pucnjavi ranjeni Iva Jurić i Berigoj Vukojević, sin bivšeg saborskog zastupnika i suca Ustavnog suda Vice Vukojevića.
Giljina odvjetnica: Pojavila se i druga osoba koja je priznala zločin
Odvjetnica je podsjetila da se u međuvremenu pojavila i druga osoba koja je priznala zločin. Riječ je o Domagoju Novaku koji se, kada je Gilja već bio optužen za Rimčevo ubojstvo, sam prijavio, tvrdeći da je on ispalio smrtonosni hitac. Novak je prilikom predaje donio i pištolj za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je njime počinjen zločin.
Pojašnjavajući zahtjev za izuzećem glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića odvjetnica je kazala da je on kao predsjednik zagrebačkog Županijskog suda u čak pet navrata odbijao Giljine zahtjeve za izuzećem sudaca. Ovo je inače peto sudsko vijeće koje vodi postupak.
Gilja prijetio glavnom uredniku Nacionala i zastrašivao prokuristicu Kraša
S druge strane, tužiteljstvo smatra da je ovo školski primjer zlouporabe procesnih prava okrivljenika kojemu se sudi u odsutnosti te izbjegavanja pravde.
Odvjetnica je podsjetila da se u međuvremenu pojavila i druga osoba koja je priznala zločin. Riječ je o Domagoju Novaku koji se, kada je Gilja već bio optužen za Rimčevo ubojstvo, sam prijavio, tvrdeći da je on ispalio smrtonosni hitac. Novak je prilikom predaje donio i pištolj za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je njime počinjen zločin.
Pojašnjavajući zahtjev za izuzećem glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića odvjetnica je kazala da je on kao predsjednik zagrebačkog Županijskog suda u čak pet navrata odbijao Giljine zahtjeve za izuzećem sudaca. Ovo je inače peto sudsko vijeće koje vodi postupak.
S druge strane, tužiteljstvo smatra da je ovo školski primjer zlouporabe procesnih prava okrivljenika kojemu se sudi u odsutnosti te izbjegavanja pravde.
Gilji se u posljednjih desetak godina sudilo i za pokušaj ubojstva u jednom sesvetskom kafiću, za što je 2012. nepravomoćno osuđen na dvije godine. U zatvoru je završio i 2017. zbog prijetnji glavnom uredniku Nacionala i zastrašivanja prokuristice Kraša.
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