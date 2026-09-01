Odgođen početak novog suđenja za ubojstvo iz 1999. Obrana traži Turudićevo izuzeće

Pojašnjavajući zahtjev za izuzećem glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića odvjetnica je kazala da je on kao predsjednik zagrebačkog Županijskog suda u čak pet navrata odbijao Giljine zahtjeve za izuzećem sudaca. Ovo je inače peto sudsko vijeće koje vodi postupak.

S druge strane, tužiteljstvo smatra da je ovo školski primjer zlouporabe procesnih prava okrivljenika kojemu se sudi u odsutnosti te izbjegavanja pravde.

Po tumačenju suda apsolutna zastara u ovom slučaju nastupa 9. listopada, odnosno za samo 38 dana u kojima je gotovo nemoguće okončati suđenje.

Gilji se u posljednjih desetak godina sudilo i za pokušaj ubojstva u jednom sesvetskom kafiću, za što je 2012. nepravomoćno osuđen na dvije godine.