38 DANA PRIJE ZASTARE
Odgođen početak novog suđenja za ubojstvo iz 1999. Obrana traži Turudićevo izuzeće
Suđenje Krešimiru Gilji za ubojstvo Mirka Rimca u kafiću u središtu Zagreba 1999. u utorak je ponovno trebalo početi na zagrebačkom Županijskom sudu, samo 38 dana prije zastare, ali je formalni početak odgođen jer je obrana tražila izuzeće tužitelja i glavnog državnog odvjetnika.
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Pravomoćnu osuđujuću presudu na sedam godina zatvora Gilji, koji živi u BiH, ne dolazi na rasprave i godinama preko odvjetnika traži izuzeća sudaca i tužitelja te mijenja odvjetnike, ukinuo je Ustavni sud zbog povrede prava na obranu.
Njegova braniteljica Višnja Drenški Lasan na sudu je kazala da je postupak neosnovan jer je za općeopasnu radnju, odnosno dva ranjavanja koja su se dogodila uz Rimčevo ubojstvo, nastupila zastara još 2021. U toj su pucnjavi ranjeni Iva Jurić i Berigoj Vukojević, sin bivšeg saborskog zastupnika i suca Ustavnog suda Vice Vukojevića.
Odvjetnica je podsjetila da se u međuvremenu pojavila i druga osoba koja je priznala zločin. Riječ je o Domagoju Novaku koji se, kada je Gilja već bio optužen za Rimčevo ubojstvo, sam prijavio, tvrdeći da je on ispalio smrtonosni hitac. Novak je prilikom predaje donio i pištolj za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je njime počinjen zločin.
Zahtjev za izuzećem šefa DORH-a
Pojašnjavajući zahtjev za izuzećem glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića odvjetnica je kazala da je on kao predsjednik zagrebačkog Županijskog suda u čak pet navrata odbijao Giljine zahtjeve za izuzećem sudaca. Ovo je inače peto sudsko vijeće koje vodi postupak.
S druge strane, tužiteljstvo smatra da je ovo školski primjer zlouporabe procesnih prava okrivljenika kojemu se sudi u odsutnosti te izbjegavanja pravde.
Po tumačenju suda apsolutna zastara u ovom slučaju nastupa 9. listopada, odnosno za samo 38 dana u kojima je gotovo nemoguće okončati suđenje.
Gilji se u posljednjih desetak godina sudilo i za pokušaj ubojstva u jednom sesvetskom kafiću, za što je 2012. nepravomoćno osuđen na dvije godine.
U zatvoru je završio i 2017. zbog prijetnji glavnom uredniku Nacionala i zastrašivanja prokuristice Kraša.
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