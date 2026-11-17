Matija Habljak/PIXSELL

Četvero zdravstvenih djelatnika uhićenih u novom krugu istrage smrti Kristiana Josipa Periša (32) u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru tijekom ispitivanja negiralo je krivnju. Kako doznaje novinarka Indexa Ana Raić od izvora bliskih istrazi, osumnjičeni tvrde da nisu vidjeli udarce kojima je Periš bio izložen, a obrana dovodi u pitanje i pravnu kvalifikaciju kaznenog djela, upozoravajući da točan uzrok smrti još nije utvrđen

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U posljednjem krugu istrage uhićeni su liječnica i još troje zdravstvenih djelatnika, koje se sumnjiči da nisu spriječili postupanje četvorice kolega tijekom intervencije 21. listopada, nakon koje je Periš preminuo.

Ukupno je osumnjičeno osmero ljudi. Četvoricu medicinskih tehničara tereti se za teško ubojstvo posebno ranjive osobe, dok se preostalih četvero sumnjiči za sudjelovanje u kaznenom djelu nečinjenjem.

Policija i Državno odvjetništvo još nisu službeno objavili pojedinosti kaznenih djela koja se novouhićenima stavljaju na teret.

Prema informacijama koje donosi Ana Raić za Index, obrane osumnjičenih propituju zašto se njihovim branjenicima na teret stavlja teško ubojstvo s neizravnom namjerom.

Ističu da su zdravstveni djelatnici odmah nakon što je Periš ostao bez pulsa započeli reanimaciju te pozvali Hitnu pomoć kako bi im pomogla u oživljavanju. Unatoč pokušajima reanimacije, Periš je preminuo.

Obrana smatra da je takvo postupanje važno za procjenu namjere osumnjičenih.

Objašnjavali zašto je korišten jastuk

Tijekom ispitivanja dio osumnjičenih iznosio je i objašnjenja o korištenju jastuka prilikom fizičkog svladavanja pacijenta.

Prema njihovim tvrdnjama, jastuk je bio prislonjen na Periševo lice dok mu je glava bila okrenuta u stranu, zbog čega smatraju da je mogao disati.

Neki od osumnjičenih tvrdili su i da nisu vidjeli udarce jer su im četvorica medicinskih tehničara koji su neposredno držali Periša zaklanjali pogled.

Još se čekaju ključna vještačenja

Obrane upozoravaju i da rezultati sudskomedicinskog i toksikološkog vještačenja još nisu dostupni. Zbog toga, tvrde, stvarni uzrok Periševe smrti zasad nije konačno utvrđen.

Tijekom ispitivanja spominjali su i mogućnost komplikacija povezanih s lijekovima i drugim preparatima koje je pacijent uzimao.