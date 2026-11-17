UBOJSTVO NA OVČARI
Veliki preokret u slučaju Jean-Michela Nicoliera: "Pet do 12 je, očekujemo optužnicu"
Francuska istraga o ubojstvu vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera u završnoj je fazi, a njegova obitelj očekuje podizanje optužnice protiv odgovornih, izjavio je u utorak pravni zastupnik Nicolierove obitelji Arnaud Bilen.
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"Čekamo svaki dan da se istraga okonča. Možemo reći da je pet do 12”, izjavio je Bilen za Dnevnik Nove TV, dodavši da se još izvršavaju posljednje zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć.
U slučaju podizanja optužnice za suđenje bi bio nadležan pariški kazneni sud Cour d'assises, koji sudi uz sudjelovanje porote, rekao je Bilen. Dodao je i kako očekuje raspisivanje međunarodne tjeralice.
Osumnjičeni Spasoje Petković Štuka je u Srbiji?
Za ubojstvo francuskog dragovoljca osumnjičen je Spasoje Petković, zvani Štuka, koji ima status svjedoka pokajnika u Srbiji. Njegovo trenutačno boravište nije poznato.
Bilen vjeruje da se Petković nalazi u Srbiji, a kaže da su informacije o njegovu mogućem boravištu proslijeđene francuskoj istražnoj sutkinji. Uvjeren je i da su francuske obavještajne službe odradile svoj dio posla.
Obitelj Jean-Michela Nicoliera dočekala je pronalazak njegovih posmrtnih ostataka, no pravdu će smatrati zadovoljenom tek kada odgovorni za njegovo ubojstvo budu kažnjeni, kaže njihov pravni zastupnik.
"Najveće olakšanje bilo je pronaći Jean-Michela, ali da gospođa Fournier dočeka pravdu, to bi bila točka na i”, rekao je Bilen, misleći na Nicolierovu majku Lyliane Fournier.
Francuski dragovoljac u Vukovaru
Jean-Michel Nicolier stigao je 1991. godine u Hrvatsku kao 25-godišnji francuski dragovoljac i pridružio se postrojbama HOS-a. U Vukovaru je ostao i nakon što je ranjen, iako je imao mogućnost napustiti grad.
Nakon pada Vukovara odveden je iz vukovarske bolnice na Ovčaru, gdje je premlaćen i mučen te 20. studenoga 1991. ubijen vatrenim oružjem.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2025. godine na Ovčari, u blizini Spomendoma, a njegov identitet potvrdili su majka i brat. Pokopan je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
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