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DOKLE?

Nova hrvatska igra zaludjela internet: Znate li kako stići od Vukovara do Dubrovnika?

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Ana Ramljak
|
15. stu. 2026. 12:47
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Dokle_ Journey to Opatija
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Nova hrvatska internetska igra Dokle? privlači sve više igrača jednostavnim, ali zabavnim konceptom. Cilj je odgovoriti na osam pitanja i pritom prijeći što više kilometara na zamišljenom putovanju od Vukovara do Dubrovnika.

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Ali, nije dovoljno samo znati točan odgovor – važno je i koliko će se drugih igrača sjetiti istoga, ali i koliko brzo ćete odgovoriti na postavljleno pitanje.

Igra je dostupna na stranici dokle.eu i svakoga dana donosi novi niz pitanja. Igrači trebaju ponuditi točne odgovore, ali kvaka je u tome da se više boduju odgovori kojih se sjeti manji broj igrača. Što je odgovor rjeđi među ostalim igračima, to je veća prijeđena udaljenost.

Ovisno o uspješnosti, putovanje može izgledati kao spora šetnja, vožnja biciklom ili autobusom, ali i kao let avionom. Među mogućim načinima prijevoza našao se čak i helikopter predsjednika Zorana Milanovića. Pa recite da Hrvati nemaju smisla za humor...

Iza igre stoji hrvatski softverski inženjer Alan Baudoin, a njezina popularnost već je potaknula nastanak verzija za Bosnu i Hercegovinu (Dokle, bolan?) i Srbiju (Dokle, bre?).

Za igranje nije potrebna instalacija ni registracija, a osnovna verzija besplatna je. Rezultate je moguće uspoređivati s drugim igračima i svakoga dana pokušati nadmašiti rezultat od jučer.

Ako mislite da imate široko opće znanje i da se možete dosjetiti odgovora kojih se drugi neće sjetiti, provjerite dokle možete stići.

Evo našeg današnjeg rezultata:

Snimka zaslona 2026-11-15 123637
Dokle.eu / Screenshot

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