Tijelo pronađeno pored puta, policija otkrila što se dogodilo

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave virovitičko-podravske, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Pitomača te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva, dodali su iz policije.