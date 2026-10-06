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PU virovitičko-podravska

Tijelo pronađeno pored puta, policija otkrila što se dogodilo

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06. lis. 2026. 15:42
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PU
PU virovitičko-podravska

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 31-godišnji osumnjičenik predan je pritvorskom nadzorniku, poručili su iz PU virovitičko-podravske.

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Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave virovitičko-podravske, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Pitomača te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva, dodali su iz policije.

U subotu, 3. listopada 2026. godine u 19:19 sati Policijska uprava virovitičko-podravska zaprimila je dojavu da je na makadamskom putu kod mjesta Mala Črešnjevica, Općina Pitomača pronađeno mrtvo tijelo muške osobe.

Provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem osnovano se sumnja da je u subotu, 3. listopada oko 18:30 sati na makadamskom putu kod mjesta Mala Črešnjevica, 31-godišnji muškarac traktorom kojim je upravljao, udario u tijelo 50-godišnjeg pješaka koji je na mjestu događaja preminuo.

Osumnjičeni 31-godišnjak je uhićen te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku, poručila je PU virovitičko-podravska.

Teme
kriminalističko istraživanje mala črešnjevica mrtvo tijelo policija ubojstvo

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