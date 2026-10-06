Prvi put snimljena životinja kakvu "svijet još nije vidio": Nitko je dosad nije uspio uhvatiti objektivom

Otkriće je posebno zanimljivo jer je iberijski ris jedna od najpoznatijih europskih priča o spašavanju ugroženih životinjskih vrsta. Ova divlja mačka svojedobno se nalazila na samom rubu izumiranja, a višegodišnji programi zaštite u Španjolskoj i Portugalu doveli su do velikog oporavka populacije.