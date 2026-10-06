fotografije privukle pozornost
Prvi put snimljena životinja kakvu "svijet još nije vidio": Nitko je dosad nije uspio uhvatiti objektivom
Fotograf amater iz Španjolske uspio je zabilježiti prizor kakav dosad nije viđen – iberijskog risa gotovo potpuno bijele dlake.
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Neobična životinja snimljena je u divljini na jugu Španjolske, a fotografije su privukle veliku pozornost zbog iznimno rijetke genetske osobine ove ionako posebne vrste.
Iberijski ris obično ima prepoznatljivo smeđe ili žućkastosmeđe krzno s tamnim pjegama, zbog čega je pojava jedinke svijetle, gotovo bijele dlake iznimno neobična. Fotografiju je snimio španjolski fotograf amater Ángel Hidalgo, koji je životinju opisao kao "bijelog duha mediteranske šume“.
Ris je snimljen kamerama postavljenima duboko u planinskom području pokrajine Jaén na jugu Španjolske. Točna lokacija na kojoj se životinja kreće nije objavljena kako bi je se zaštitilo.
Prema dostupnim informacijama, nije riječ o albino životinji. Stručnjaci smatraju da ris ima leucizam, rijetko genetsko stanje koje dovodi do djelomičnog ili gotovo potpunog gubitka pigmentacije kože i dlake. Za razliku od albinizma, leucizam uglavnom ne utječe na pigmentaciju očiju.
Otkriće je posebno zanimljivo jer je iberijski ris jedna od najpoznatijih europskih priča o spašavanju ugroženih životinjskih vrsta. Ova divlja mačka svojedobno se nalazila na samom rubu izumiranja, a višegodišnji programi zaštite u Španjolskoj i Portugalu doveli su do velikog oporavka populacije.
Kontrolirano vraćanje risova u prirodu počelo je 2011. godine, a njihov broj od tada postupno raste. Prema podacima španjolskog Ministarstva za ekološku tranziciju, populacija iberijskih risova premašila je 2000 jedinki još 2023. godine. Danas ih ima na različitim područjima Španjolske i Portugala, uključujući Sierra Morenu, Montes de Toledo, područje rijeke Guadiane i Doñanu.
Širenje ove vrste na područja na kojima je godinama nije bilo smatra se velikim uspjehom programa zaštite prirode.
Iberijski ris ima vrlo važnu ulogu u mediteranskim ekosustavima. Njegov glavni plijen su kunići pa, kao jedan od ključnih predatora, pomaže u održavanju prirodne ravnoteže. Nestanak risa mogao bi poremetiti čitav hranidbeni lanac i dovesti do prekomjernog razmnožavanja pojedinih vrsta.
Upravo zato snimka neobičnog bijelog risa predstavlja mnogo više od zanimljive fotografije iz prirode. Riječ je o rijetkom prizoru životinje koja pripada vrsti koja je prije samo nekoliko desetljeća bila vrlo blizu izumiranja, a danas ponovno osvaja područja Pirenejskog poluotoka.
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