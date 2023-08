Vještakinja: Ilegalni mesari koji prodaju sumnjivo meso mogu se lako izvući

Podijeli :

Pixabay

Kazne za klanje i prodaju mesa mimo veterinarskih kontrola prema riječima vještakinje iznimno su blage i teško je tu vrstu kriminala na sudovima dokazati. Uvjerena je da bi zakon trebalo mijenjati.

N1 je prošli tjedan otkrio da u Zagrebu djeluje ilegalna klaonica koja na crno prodaje meso za ćevape mesnici na periferiji grada. Kupci tih ćevapa, prema informacijama do kojih smo došli, bili su i neki zagrebačke restorani.

Za ovu aferu doznalo se nakon sukoba dvojice ilegalnih mesara oko duga za meso. Državni inspektorat najavio je da će sve istražiti. Radi li se samo o financijskim prekršajima ili i o ozbiljnom zdravstvenom problemu pitali smo vještakinju za veterinarstvo Anetu Karakaš.

“Ilegalno klanje i prodaja prerađevina iz neregistriranih objekata je i financijski prekršaj, ali može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi koji možda nisu ni znali da kupuju i jedu meso od bolesnih životinja. Problem je ako se za zdravstvene probleme životinja nije znalo prije klanja ili ako su se vidjele promjene organa ali su ignorirane”, objašnjava vještakinja.

Prema njezinim riječima veterinarski inspektor, kada nađe na ilegalni objekt i nepregledano meso, na sudu mora dokazati da bi to meso uzrokovalo ili da je uzrokovalo zdravstvene probleme u ljudi koji su ga konzumirali.

“To je teško dokazati, pogotovo ako je konzument imao zdravstvene probleme i prije konzumacije tog mesa, ili mlijeka ili jaja. Prema Zakonu o veterinarstvu to je prekršaj i više su financijske kazne ako netko bez veterinarske dokumentacije unese psa iz druge države EU, nego ako neko zakolje životinje i prodaje veterinarski nepregledane proizvode životinjskog podrijetla iz neregistriranog objekta”, ističe vještakinja.

Je li prema vašim saznanjima ovo raširena pojava?

“Pojava se slučajno otkrije i to najčešće zbog svađe oko financija, bilo između partnera ili nekoga koji smatra da je ostao zakinut u toj podjeli ili nije dobio ono što je očekivao. Kao osveta tom partneru ili mesaru je podnošenje prijave protiv te druge osobe veterinarskoj inspekciji. Treba vidjeti koliko je takvih prijava”, napominje vještakinja.

N1 je ranije objavio da je inspekcija samo ove godine podnijela tisuće prijava jer je otkrila prodaju mesa bez uredne dokumentacije.

Može li se uopće stati na kraj tom ilegalnom biznisu?

“Sve se može, ako se promijene zakoni, pa stavljanje na tržište nepregledanih namirnica životinjskog podrijetla, te ilegalno klanje životinja bez veterinarskog pregleda postane kazneno djelo s oduzimanjem imovine, kao mafijašima”, uvjerena je vještakinja.

Smatra i da bi dio problema riješilo povećanje broja veterinarskih inspektora i ovlaštenih veterinara u kontrolnim tijelima, te iznenadnim i izvanrednim kontrolama u puno većem broju nego do sada.

“Tržnice ne bi smjele iznajmiti prostor nekome tko nema registriran ili odobren objekt, a Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat, Hrvatska veterinarska komora, Komora agronoma, HGK, Obrtnička komora i sve agencije koje su pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede trebale bi educirati stanovništvo.

Osim toga, potrebni su sudovi koji će takve slučajeve smatrati prioritetom i odmah ih procesuirati. Za to je potrebno puno novaca iz Državnog proračuna, za koje ne vidim da je netko zainteresiran da ih namjeni za poboljšanje zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla”, upozorava vještakinja.

Ističe kako danas nema pregleda mesa i ribe u restoranima, već samo pregled računa ili skladišne primke odakle su kupljene.

“Tako može kupiti 10 kilograma legalnog mesa i 100 kilograma ilegalnog mesa te stalno prikazivati potvrdu o kupljenom mesu od registriranog proizvođača. Veterinarski inspektor treba dokazati da se u restoranu koristilo nepregledano meso, a to može samo financijski vještak ako izračuna koliko je porcija s mesom određen težine prodano tijekom određenog vremena da bi se vidjelo da li prelaze iznos koji je na dokumentu o kupljenom mesu. Ako to i dođe do suda uglavnom se vode građanske parnice”, pojašnjava vještakinja.

Koje su zapravo obveze mesara i ljudi koji se bave uzgojem životinja za meso prije stavljanja mesa u prodaju?

“Kod normalnih registriranih i odobrenih objekata, na farmama ili OPG-ima, prije utovara, ovlašteni veterinar izdaje svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja. To nije potvrda kojom se potvrđuje da je životinja zdrava, već da na tom području ne postoje zarazne bolesti te vrste životinja. Kada životinje stignu u klaonicu, njih pregleda nadležni ovlašteni veterinar i izdvoji one koje imaju neke vidljive promjene, npr. šepaju ili imaju neku otvorenu ranu.

Kod klanja, životinje se pregledavaju na liniji klanja, gdje se na izdvajaju trupovi na kojima su vidljivi znači nezaraznih ili zaraznih bolesti. Uzimaju se uzorci organa na kojima su vidljive promjene i šalju u Hrvatski veterinarski institut ili u jedan od regionalnih zavoda instituta.

Ako se u objektu meso pakira, sukladno HACCP-u, odgovorna osoba treba nabaviti od proizvođača materijala za pakiranje potvrdu da se taj materijal može koristi u prehrambenoj industriji.

Prijelazom izlazne rampe objekta, sukladno zakonu, prestaje nadležnost veterinarske inspekcije, osim za svježe meso, u mesnicama i marketima koji u svojim prostorima prodaju svježe nepakirano meso”, navodi detalje analize vještakinja.

Hoće li situacija sa svinjskom kugom razmahati ovaj ilegalni biznis?

“Sve ovisi kako će se postaviti država, u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat. Afrička svinjska kuga (AKS) je do sada već trebala biti riješena, sve životinje iz zaraženog dvorišta uništene i stavljena je zabrana prometa svinjama sa područja i na području na kojem se pojavila ASK.

Svinje relativno brzo ugibaju i po ovoj vrućini se lešine brzo raspadaju, tako da sumnjam da bi ih koristili u ilegalnim klaonicama.

No, moglo bi se dogoditi da, ako se negdje ponovno pojavi AKS, ilegalci pokupe svinje koje su moribudne i zakolju ih, budući da se ASK ne prenosi na ljude, te da prodaju meso zaraženih svinja”, zaključuje Aneta Karakaš.

