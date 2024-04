Ostaju li manjinci zajedno? “Zasad su čvrsto u vojnoj formaciji kornjače”

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

I pet dana nakon parlamentarnih izbora poslijeizborna jednadžba za sastavljanje saborske većine i formiranje vlade puna je nepoznanica.

U toj jednadžbi jedna od nepoznanica je tzv. manjinski blok – osam zastupnika nacionalnih manjina izabranih u XII. izbornoj jedinici, od kojih su troje predstavnici Srba, svi izabrani s liste SDSS-a.

U dva prethodna izborna ciklusa zastupnici manjina nisu bili nepoznanicom u poslijeizbornom zbrajanju zastupničkih ruku, a SDSS je bio pouzdani partner HDZ-u u vladajućoj koaliciji.

Manjinci se zasad drže zajedno

Ovoga puta pojavio se Domovinski pokret (DP) kao najizgledniji partner HDZ-u, a u toj stranci od početka isključuju ikakvu mogućnost koaliranja s SDSS-om (i Možemo!) pa je zbog toga situacija na početku pregovora o sastavljanju vlade prilično neizvjesna.

Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac u nedjelju je, gostujući u Nedjeljom u 2 na HRT-u kazao da su svi izabrani zastupnici nacionalnih manjina održali sastanak i iskazali jedinstvo.

“Mi smo u skladu s dogovorom odlučili prvo da idemo jedinstveno i zajedno u sve razgovore koje možemo očekivati i na koje nas se može pozvati. Drugo je da se držimo zajedno i da ne dopuštamo da nas se cijepa i uvjetuje tko je podoban, a tko nije”, kazao je.

(Pre)ostaje im dvoje suverenista?

Stručnjak za odnose s javnošću i politički komentator Krešimir Macan smatra da je Pupovčeva izjava “taktički i preventivni potez”.

“Nacionalne manjine uvijek su nastupale zajednički i trebaju nastupati zajednički, a ovo je Pupovčev preventivni potez kojim on ojačava svoju poziciju kako ne bi došlo do cijepanja manjinskog bloka kako traži DP. Ne treba isključiti mogućnost da se to na kraju neće dogoditi, ali je dobro da se manjinci tako postavljaju. U suprotnom bi mogli davati podršku vladi iz saborskih klupa, ali onda HDZ-u i DP-u nedostaju dvije ruke”, kazao je Macan koji smatra da bi te dvije ruke mogli dati Suverenisti.

“U formaciji su kornjače, ali i to se razbije”

Napominje i da na manjinske zastupnike ovoga puta ne treba računati automatizmom, s obzirom da DP ne želi s SDSS-om.

“Ni manjinci ne moraju biti zadovoljni svime što Pupovac radi pa je moguće da će se zaigrati i na tu kartu”, dodao je Macan.

Bez obzira na to što je blok manjinskih zastupnika do sada nastupao zajednički, unutar njega nisu svi jednako politički profilirani.

“Manjinski blok nije nužan u cijelosti. Oni sad nastupaju kao stari Rimljani u vojnoj formaciji kornjače, kada nisu znali s koje strane će stići udar. No u jednom trenutku ta se kornjača razbije. Pitanje je kakav će biti udar, ali manjinci zasad stoje u formaciji kornjače i tvrde da funkcioniraju kao blok”, smatra Macan.

“Manjinski blok nije čvrst, ali je pragmatičan”

Politički analitičar Jaroslav Pecnik također kaže da manjinski blok nije čvrst, ali je pragmatičan.

“Nastojat će, a to je i njima i Plenkoviću u interesu, da ostanu zajedno sa svih osam glasova. Naravno, treba voditi računa i o o onome što su u DP-u govorili tijekom kampanje – da ne žele SDSS i Pupovca u vladi. Mislim da će to doista biti veliki problem, ali ne i nesavladiv jer DP po svaku cijenu želi u vladu”, kazao nam je Pecnik.

On ne dvoji da će novu vladu sastaviti HDZ i DP te da će ona signalizirati skretanje udesno.

“Šansu koju je propustio nakon prošlih izbora DP sada ne želi propustiti pa će naći modus da zadovolji i Plenkovića i manjine. Pritom će Plenkovićev argument biti da nije zgodno pred Europom “razbijati” manjine i slati takvu poruku. Morat će zadržati vjerodostojnost pred Bruxellesom pa će inzistirati na tome da SDSS i Pupovac ipak budu u toj priči”, napominje.

“Pupovac je vjerojatno i pod pritiskom u stranci”

Pecnik također ističe da među zastupnicima manjina ne vlada političko jednoglasje pa kaže da zastupnik mađarske manjine Robert Jankovics te zastupnik češke i slovačke manjine Vladimir Bilek više naginju desno naspram Pupovca koji je lijevo i politički se deklarira kao socijaldemokrat.

“Pupovac je vjerojatno i pod pritiskom u vlastitoj stranci jer izlaskom iz vladajuće koalicije oni gube mjesta u vladi – i potpredsjedničko i državnih tajnika. Mnogima se to ne bi svidjelo pa bi mogli potegnuti pitanje Pupovčevog povlačenja s čela stranke. No, sve su to nagađanja”, kaže.

SDSS će, smatra Pecnik, na koncu ostati u vladajućoj koaliciji.

“Hoće li ući u vladu ili samo davati potporu novoj vladi iz Sabora, vidjet ćemo. Time bi sve privilegije koje srpska zajednica prima i dalje išle kao i do sada. Mislim da bi u nekoj formi to zadovoljilo Pupovca. Vidjet ćemo i kako će pregovori teći. DP će ucjenjivati, a Plenković i HDZ nastojat će proći što jeftinije”, kazao je Pecnik.

