Puhovski: “Milanović zaslužuje osudu, ali nije ispravno oduzeti mu pravo da bude mandatar ako podnese ostavku”

Ustavni sud u petak je donio odluku prema kojoj predsjednik Republike Zoran Milanović zbog svojih istupa tijekom prdizborne kampanje, a bez prethodnog podnošenja ostavke, ne može biti mandatar za sastav buduće vlade, a ni premijer.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović tvrdi da je Milanović kršio upozorenje koje mu je Ustavni sud izdao 18. ožujka, prije početka kampanje.

Ova odluka Ustavnog suda, izazvala je burne reakcije, za naš portal prokomentirao je politički analitičar Žarko Puhovski.

“Nije ispravno oduzeti mu to pravo ako podnese ostavku”

“Čini mi se neupitnim da ponašanje Zorana Milanovića u izbornoj kampanji zaslužuje najoštriju ustavnopravnu, političku i moralnu osudu. On je djelovao protiv osnovnih načela hrvatskog Ustava, načela vladavine prava i temeljnih moralnih normi. Također, njegovo ponašanje je radikalno odudaralo od osnovnih odredbi o ustavnoj poziciji predsjednika Republike. Čini mi se, također, ispravnim to što je Ustavni sud nakon prvog upozorenja odlučio ne reagirati na niz njegovih skandaloznih izajav. Ali, ne smatram ispravnim to da se Milanoviću, na ime nedvojbenih prethodnih prekršaja, oduzima pravo da preuzme funkciju mandatara odnosno predsjednika Vlade uz uvjet da prije toga podnese ostavku”, kazao je Puhovski.

“Njegova izjava nije drugo nego javno pripovjedanje”

Puhovski kaže da je Milanović, poput podvojene ličnosti, u četvrtak izjavio da skuplja potpise kao mandatar, a što je protivno načelu vladavine prava i odredbama Ustava.

“Međutim, ta izjava nije drugo nego javno pripovijedanje tako dugo dok se Sabor ne konstituira i dok unutar novosazvanog Sabora ne počne prikupljanje potpisa koje bi mandatar predao predsjedniku Republike. Ako bi nakon konstituiranja Sabora Milanović podnio ostavku kao predsjednik Republike, čini mi se da ga se ne smije spriječiti u nakani da se potom v.d.-u predsjednika Republike, odnosno novoizabranom predsjedniku Sabora predstavi kao mandatar. Ovakva preliminarna diskvalifikacija u sebi, na žalost, nosi elemente nijekanja odluke biračkoga tijela, odnosno naroda, koji je nadređen svim institucijama i svim dokumentima ako oni proizlaze iz demokratskih načela”, ustvrdio je Puhovski.

