Ozbiljno upozorenje fizičara: Zemlju bi mogao zahvatiti nepovratni kaos!

Utjecaj ljudske aktivnosti na sustav Zemlje mogao bi dovesti do nepredvidivog i nepovratnog kaosa, upozoravaju fizičari.

Koristeći se teorijom osmišljenom da bude model za takozvanu hipervodljivost (eng. hyperconductivity), tim fizičara pod vodstvom Alexa Bernadinija sa sveučilišta Porto u Portugalu pokazao je da nakon određene točke ljudi više neće moći vratiti ravnotežu u klimu našeg planeta, prenosi Science Alert.

Ograničena količina ljudske aktivnosti mogla bi rezultirati vrućom Zemljom, odakle nema povratka. Tim je svoj rad detaljno opisao u radu koji čeka na stručni pregled prije objave.

“Implikacije klimatskih promjena već su dobro poznate – suše, toplinski valovi, ekstremni meteorološki fenomeni, i tako dalje,” rekao je prošle godine fizičar Orfeu Bertolami za Live Science. “Ako se Zemljin sustav približi točki kaotičnog ponašanja, nestat će svaka nada da se problem nekako može riješiti.”

Već nekoliko godina čini se da se ekstremni vremenski uvjeti događaju sve češće i češće. Požari gutaju sve pred sobom, oluje su sve razornije, a temperature ruše rekorde. Klimatski znanstvenici upozoravaju da je ovo posljedica ljudske aktivnosti poput izgaranja fosilnih goriva, krčenja šuma i širenja poljoprivrede.

To je dovelo do prijedloga za imenovanje novog geološkog doba: Antropocena, perioda u kojem je ljudska aktivnost dovela do značajnih posljedica po čitav Zemljin sustav koji čine geosfera, biosfera, hidrosfera i atmosfera.

Antropocen bi došao nakon Holocena, koji je započeo prije nekih 11.700 godina, a znanstvenici predlažu da se kao početak Antropocena odredi sredina 20. stoljeća, odnosno vrhunac nuklearne ere. Bernadini i njegovi kolege odlučili su prijelaz iz Holocena u Antropocen predstaviti kao postepeni, a na isti način su izračunali i njegovo daljnje kretanje.

Ne idemo nužno prema klimatskoj propasti

Postepeni prijelazi vrlo su česti. Istraživanja pokazuju da ovakvo modeliranje može biti korišteno za predviđanje klimatskih promjena s određenom razinom uspjeha. Bernadini i njegovi kolege razvili su model i primijenili ga na Antropocen temeljem temperature, krenuvši od srednje točke Holocena.

Ljudski utjecaj je ograničen. Naš planet ima ograničenu količinu nastanjivog prostora, ograničenu količinu resursa i ograničenu stopu kojom ih možemo iskorištavati. Ako se u obzir uzme maksimalni kapacitet, istraživači su odlučili mapirati moguće ishode tranzicije u Antropocen.

Rezultati su pokazali da ne idemo nužno prema klimatskoj propasti. Moguće je da ćemo ići pravilnim i predvidivim smjerom koji će završiti stabilizacijom klime na višoj prosječnoj temperaturi nego danas. To još uvijek nije dobro ako razmislimo o smrtonosnim posljedicama koje već vidimo na ljudima i drugim životinjama.

Ipak, drugi scenarij pokazuje kako se stanje na Zemlji pretvara u potpuni kaos. To znači da bi Zemljin sustav mogao pasti u kaotično ponašanje – ekstremne sezonalne fluktuacije i meteorološke fenomene – zbog kojih je teško predvidjeti buduće ponašanje sustava. Ako ga je nemoguće predvidjeti, nemoguće je i umanjiti posljedice, što znači da bi bilo vrlo teško, ako ne i potpuno nemoguće, vratiti se na stabilnu klimu.

“Dijeljenjem ljudskih aktivnosti na nekoliko komponenti, proučili smo slučaj u kojem su samo dvije komponente slijedile logističke mape i djelovale jedna na drugu,” napisali su istraživači. “Čak i u ovom jednostavnom slučaju primijetili smo pojavu kaotičnog ponašanja na točkama ravnoteže u Zemljinom sustavu. To vodi do potencijalno velikih posljedica ako barem neke komponente zaista i slijede logističke mape, što je vrlo razumna hipoteza ako se uzmu u obzir fizička ograničenja sustava u kojem živimo.”

Ovaj ishod nije neizbježan, što je olakšanje. Ipak, istražitelji kažu da ga moramo shvatiti kao realnu mogućnost, kako bismo osmislili strategije za umanjivanje klimatskih promjena i upravljanje Zemljinim sustavom u budućnosti.

