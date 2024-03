FOTO / Tvrtka Mate Rimca počela prvu fazu testiranja robotaksija u Zagrebu

Podijeli :

Project 3 Mobility

Hrvatska kompanija Project 3 Mobility, u suvlasništvu Mate Rimca, od ponedjeljka pokreće prvu u nizu faza testiranja sustava autonomne vožnje u Zagrebu.

Prva aktivnost u toj fazi je prikupljanje prometnih podataka. Za tu svrhu koristit će se standardna komercijalna vozila opremljena naprednom tehnologijom potrebnom za mapiranje prometnica.

Prometni podaci poput širine prometnih traka, kolnika, prometnih znakova i drugih oznaka nužni su za validaciju sustava autonomne vožnje i kalibraciju senzora na prometno okruženje u Zagrebu.

Project 3 Mobility (P3) će u nadolazećim mjesecima provesti brojne aktivnosti i faze testiranja buduće P3 usluge. Kroz te faze koristit će se različita testna vozila koja neće izgledati kao finalno vozilo koje P3 razvija. Za prikupljanje podataka koristit će se vozila opremljena naprednim senzorima i tehnologijom kompanije Mobileye, partnera Project 3 Mobilityja i globalnog lidera u rješenjima za autonomnu vožnju.

“U P3 smo potpuno fokusirani na pokretanje usluge urbane mobilnosti koju razvijamo i to u Zagrebu kao prvom gradu. Kako bismo to ostvarili, u iduće dvije godine provest ćemo različita testiranja tehnologije i naše buduće usluge na zagrebačkim cestama, uvijek na vrlo siguran i kontroliran način. To je kompleksan i zahtjevan proces koji se sastoji od više faza. Prikupljanje podataka i mapiranje ulica je samo jedna od njih. Sve te aktivnosti su uobičajene i potrebne kako bi naša usluga urbane mobilnosti bila sigurna za buduće korisnike i sve građane. U ovoj fazi testiranja vozila neće prometovati autonomno niti je to njihov cilj. Vozila su namijenjena isključivo za prikupljanje podataka o prometnom okruženju i infrastrukturi, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti sudionika u prometu“, izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Project 3 Mobilityja.

Gdje će sve snimati?

U fazi prikupljanja podataka vozilima će upravljati kvalificirani testni vozači koje je angažirao Project 3 Mobility. “Naš je zadatak vrlo jasan. Upravljamo vozilom za prikupljanje podataka kao i svakim drugim vozilom na našim cestama. Sustav se koristi isključivo za potrebe sakupljanja podataka“, kaže Dario Šamec, jedan od kvalificiranih testnih vozača i inženjera za prikupljanje podataka.

Vozila će prometovati zagrebačkim ulicama po unaprijed definiranim zonama. Prve aktivnosti započet će na području Novog Zagreba. Nakon što vozila prijeđu prvu definiranu zonu, prelaze na iduću, sve dok se ne obrade prometnice u svim definiranim zonama. Odabrano područje pokriva cijeli Zagreb – od Podsljemena do Novog Zagreba, od Podsuseda – Vrapča do Dubrave.

Nakon ove aktivnosti, Project 3 Mobility pokrenut će još jednu aktivnost u ovoj fazi testiranja tehnologije autonomne vožnje. Za to će se koristiti drugačija testna vozila od onih za mapiranje te će i njima upravljati vozači, a cilj je demonstracija i testiranje sustava autonomne vožnje na ulicama. Project 3 Mobility posebno će najaviti tu aktivnost u narednim mjesecima.

