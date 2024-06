Vučemilović o vladajućoj koaliciji: Svaki početak je težak, ali nema razloga zbog kojih bi se raspala

Podijeli :

Nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović razgovarala je s našom Sandrom Križanac u Novom danu o aktualnim temama. Dotaknula se uloge predsjednika Republike u parlamentarnim izborima koji su održani u travnju, a govorila je i o vladajućoj koaliciji koju podržava iz saborskih klupa.

Vučemiilović kaže kako se olako zaboravlja uloga Zorana Milanovića u kampanji za parlamentarne izbore. “Moramo podsjećati da se on, mimo svih regula koje definiraju njegov položaj, svrstao i jasno rekao za koga je. Otvoreno je agitirao za SDP i njegova uloga je dovela do toga da se jako polarizirala politička scena i birači koj isu dovedeni u poziciju da moraju birati po principu ‘ili mi ili oni’. To se prelilo i na europske izbore. Čak i Valter Flego nije uspio osvojiti mandat iako je bio kvalitetan i dobar zastupnik, nije bio nevidljiv i nije bio zastupnik koji je tako sjedio i primao plaću u EP-u kao neki drugi. Mislim na Kolakušića i Sinčića koji tamo nisu napravili ništa”, govori Vučemilović dodajući još jednom da se ne smije zaboraviti i prelaziti preko toga što je predsjednik Republike napravio u kampanji za Sabor.

“Sve te priče da je netko iznevjerio birače, napravio ovo, moram podsjetiti da su iz SDP-a pregovarali s tim istim DP-om kojeg sad nazivaju crnom desnicom. Bili su poželjan partner kad pregovaraju sa SDP-om, a kad pregovaraju s HDZ-om su crna desnica. Prilično licemjerno”, govori.

Zastoj zbog izbora?

Na pitanje stoje li stvari u Hrvatskoj zbog izbora, Vučemilović kaže kako neke stvari stoje predugo.

“Svi smo znali da mandati ustavnim sucima ističu, dobro je da je pokrenut taj postupak. Bitno je da se uđe u proces. Mi već više od godinu dana imamo tročlano Upravno vijeće HERA-e, a dvojici članova mandat istječe iduće godine. Hitno moramo i to rješavati. Ove godine istječe mandat i guverneru HNB-a, još uvijek imamo v.d.-a za USKOK. Sad će uskoro i treći izbori, malo je ta superizborn godina bacila neke stvari u drugi plan. Ako tome dodatmo i EURO i OI u Parizu, onda je ova godina bogata velikim događajima koji odvlače pozornost od nekih bitnih tema i stvari koje se moraju napraviti”, upozorava Vučemilović.

Suradnja DP-a i HDZ-a

Vučemilović je ranije bila članica DP-a. Kaže kako se u stranci dogodilo i puno kadrovskih promjena otada te da je joj situcija izgleda kao da se oni ne mogu dogovoriti oko imena državnih tajnika, da nije stvar u tome da nemaju ljudi u kadrovskom bazenu.

“Nadam se da će se to riješiti prije ljetne stanke, nije dobro da ta mjesta ostanu nepopunjena”, kaže.

Ništa od raspada koalicije

Atmosfera u vladajućoj koaliciji je, kaže, dobra.

“Svaki početak je težak, treba vremena da se neke stvari usaglase, iskoordiniraju, ali u principu nema razloga zbog kojih bi se koalicija raspala. Iako to mnogi priželjkuju, do toga u skorije vrijeme neće doći. Neke stranke se moraju pomiriti s izbornim porazom i time da su već treći mandat u opoziciji, da retorika koju su koristili nije prošla kod birača, okrenuti se sebi i pripremiti se za novi izborni ciklus za četiri godine. Ovo je dosta čvrsta koalicija desnog centra. To su želje izbornih gubitnika koje se neće ostvariti”, kaže.

Fortenova

Vučemilović se osvrnula i na mogućnost da Fortenovu kupi Pavao Vujnovac.

“Nije svejedno tko će to kupiti”, kaže upozoravajući da se radi o ogromnim površinama poljoprivrednog zemljišta.

“Meni bi bilo draže da vlasnik ostane iz Hrvatske. Ma koliko to nije popularno. Bitno je, u taj se sektor nije previše ulagalo, bitno je da novi vlasnik podigne produktivnost i pokrene investicije”, kaže Vučemilović dodajući da je ipak riječ o privatnoj kompaniji pa će konačni sud ipak donijeti – vlasnik.

Kaže i kako će se neki problemi hrvatske poljoprivrede morati rješavati u Bruxellesu. Prema njenim riječima veliki broj problema s kojima se hrvatski poljoprivrednici susreću su nametnuli zeleni, protiv čijih su politika prosvjedovali poljoprivrednici širom Europe.

Javna poduzeća

Osvrnula se i na način na koji se biraju čelnici javnih poduzeća.

“Znamo mi da tu ima natječaja, svega, ali to na kraju završi malo drugačije. Trebalo bi najstručnije, najkompetentnije ljude stavljati u upravu. To može biti jedini kriterij. vidjeli smo da je bilo svega i u prošlom mandatu, afera, odlazaka čelnika… Moramo se odmaknuti od te prakse i osnažiti nadzorne odbore”, kaže Vučemilović dodajući da bi se stvari mogla bolje posložiti kada bi se nadzornim odborima dalo više slobode pri izborima kompetentnih članova uprave javnih poduzeća.

