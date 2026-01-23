Oglas

Vozili smo novi SUV iz Japana i otkrili koliko stvarno troše plug-in hibiridi

23. sij. 2026. 10:04
Nova godina donosi nam i novu, četvrtu sezonu Automobilione u koju ulazimo s testovima Toyote Corolle Cross, Kije EV4 i Audija A6.

Toyota je krajem prošle godine predstavila novo izdanje svog SUV-a Corolle Cross kojem su zamjerali jednu stvar, a za koju Japanci tvrde da je sada popravljena. O čemu se radi i može li ovo biti sjajan obiteljsko-poslovni automobil doznajemo u testu.

Kia je predstavila svoj novi model na struju, a mi smo ga među prvima u Hrvatskoj imali prilike testirati. Riječ je o modelu EV4 koji želi pokazati da ne morate ići visoko kako biste imali puno prostora u kabini.

Dok su mnogi odmarali tijekom blagdana, auto-industrija je užurbano pripremala nove modele za novu godinu, a što sve stiže početkom 2026. otkrivamo u vijestima.

Bili smo i u Bruxellesu gdje nam je Kia predstavila još jednog električnog mališana imena EV2.

Koliko zapravo troše plug-in hibridi? Pitanje je to koji si postavljaju mnogi, a mi smo odlučili odgovoriti na njega i to na primjeru raskošne Audijeve limuzine A6. Može li jedna takva limuzina s više od 360 KS trošiti malo? Otkrijte u novoj Automobilioni.

Automobilionu gledajte u petak 23. siječnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

