AUTOMOBILIONA
Vozili smo novi SUV iz Japana i otkrili koliko stvarno troše plug-in hibiridi
Nova godina donosi nam i novu, četvrtu sezonu Automobilione u koju ulazimo s testovima Toyote Corolle Cross, Kije EV4 i Audija A6.
Oglas
Toyota je krajem prošle godine predstavila novo izdanje svog SUV-a Corolle Cross kojem su zamjerali jednu stvar, a za koju Japanci tvrde da je sada popravljena. O čemu se radi i može li ovo biti sjajan obiteljsko-poslovni automobil doznajemo u testu.
Kia je predstavila svoj novi model na struju, a mi smo ga među prvima u Hrvatskoj imali prilike testirati. Riječ je o modelu EV4 koji želi pokazati da ne morate ići visoko kako biste imali puno prostora u kabini.
Dok su mnogi odmarali tijekom blagdana, auto-industrija je užurbano pripremala nove modele za novu godinu, a što sve stiže početkom 2026. otkrivamo u vijestima.
Bili smo i u Bruxellesu gdje nam je Kia predstavila još jednog električnog mališana imena EV2.
Koliko zapravo troše plug-in hibridi? Pitanje je to koji si postavljaju mnogi, a mi smo odlučili odgovoriti na njega i to na primjeru raskošne Audijeve limuzine A6. Može li jedna takva limuzina s više od 360 KS trošiti malo? Otkrijte u novoj Automobilioni.
Automobilionu gledajte u petak 23. siječnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas