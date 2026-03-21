Glumac iz serije Buffy, ubojica vampira Nicholas Brendon preminuo u 54. godini

Američki glumac Nicholas Brendon, poznat po svojoj ulozi u kultnoj TV seriji Buffy, ubojica vampira, preminuo je u 54. godini života.
Brendonova obitelj potvrdila je u objavi na društvenim mrežama da je „preminuo u snu prirodnom smrću“.
Obitelj je dodala: „Bio je strastven, osjećajan i neumorno vođen željom za stvaranjem. Oni koji su ga uistinu poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga tko je bio.
Većina ljudi pamti Nickyja po njegovu glumačkom radu i likovima koje je oživio tijekom godina. Posljednjih godina pronašao je svoju strast u slikarstvu i umjetnosti.“
Brendon je u seriji Buffy, ubojica vampira tumačio Xandera Harrisa kroz sedam sezona, od 1997. do 2003. godine – najboljeg prijatelja glavne junakinje koju je igrala Sarah Michelle Gellar. Planirano ponovno pokretanje serije otkazano je, a Gellar je to ranije ovog mjeseca objavila obožavateljima na Instagramu, javlja BBC.
Glumac rođen u Los Angelesu dobio je tri nominacije za nagradu Emmy za svoju ulogu u seriji Buffy – dvije za najboljeg televizijskog glumca i jednu za najboljeg sporednog televizijskog glumca.
Brendonov brat blizanac Kelly Donovan Schultz u dvije je epizode serije mijenjao Nicholasa kao njegov dubler.
Glumio je i uz Alyson Hannigan, koja mu je odala počast u objavi na Instagramu napisavši: „Moj dragi Nicky, hvala ti za godine smijeha, ljubavi i Dodgersa. Sjetit ću te se svaki put kad vidim stolicu za ljuljanje. Volim te. Počivaj u miru.“
Nakon Buffy, Brendon je nastupao u raznim serijama, uključujući Zločinačke umove (Criminal Minds), Private Practice i Kitchen Confidential.
Među njegovim filmskim ulogama izdvajaju se Psycho Beach Party, Big Gay Love i Redwood.
Zdravstveni problemi
Brendon je otvoreno govorio o svojim zdravstvenim problemima, uključujući srčani udar, a podvrgnut je i dvjema operacijama kralježnice zbog sindroma cauda equina, rijetkog stanja koje može utjecati na kretanje te funkciju mokraćnog mjehura i crijeva.
Glumac je također imao problema s mucanjem te je kasnije postao zagovornik osoba koje mucaju kao glasnogovornik Američke zaklade za mucanje.
Pokojni glumac javno je govorio i o borbi s ovisnošću o opojnim sredstvima, alkoholizmom i problemima mentalnog zdravlja.
Njegova obitelj izjavila je za Hollywood Reporter: „Iako nije tajna da je Nicholas u prošlosti imao poteškoća, uzimao je terapiju i bio na liječenju kako bi držao svoje stanje pod kontrolom te je u vrijeme smrti bio optimističan glede budućnosti.“
