Još neviđena ili već viđena kriza?

Tako izazvana kriza u usporedbi s naftnim krizama s početka i kraja 1970-ih puno je šira jer države danas više ovise jedne o drugima, a i svega na svijetu je puno više. Nema ni otpornosti iz predglobalizacijskih vremena kada su države bila samodostatnije, a ekonomija jednostavnija. Danas za skoro svaki složeniji proizvod trebaju sklopovi s raznih strana svijeta. I ljudi su kao potrošači postali zahtjevniji, navikli na bogatstvo ponude svega koje stiže odsvakuda. A kad uz sve potrebno usfali ili poskupi i ono što zapravo ne treba, osjećaj krize biva još teži.