VIDEO / Borbeni helikopter letio oko kuće Kida Rocka: Američka vojska pokrenula istragu

Američka vojska istražuje okolnosti pod kojima su vojni helikopteri letjeli u blizini kuće velikog pristaše Donalda Trumpa, pjevača Kid Rocka, kao i nedaleko od prosvjeda protiv američkog predsjednika.
Incidenti su se dogodili u Nashvilleu, gradu iz savezne države Tennessee, prenosi Reuters.
Tijekom vikenda, Kid Rock je na platformi X objavio snimku dva jurišna helikoptera Apache kako prelijeću tik uz njegovu kuću. Na videu se vidi kako pjevač, stojeći pored bazena, salutira jednom od helikoptera.
Provjerava se usklađenost s pravilima
Vojni helikopteri viđeni su i kako lete blizu prosvjednika u istom gradu, koji su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog Trumpovih oštrih politika deportacije, rata u Iranu i drugih odluka administracije.
"Vojni piloti dužni su poštovati stroge sigurnosne standarde, profesionalizam i utvrđene propise o letenju. U tijeku je interna istraga kako bi se ocijenila misija i provjerila usklađenost s propisima i pravilima zračnog prostora", izjavio je glasnogovornik američke vojske, bojnik Montrell Russell.
"Ako se utvrde bilo kakva kršenja, poduzet će se odgovarajuće mjere. Do završetka istrage nećemo davati daljnje komentare", dodao je Russell.
This is a level of respect that shit for brains Governor of California will never know. God Bless America and all those who have made the ultimate sacrifice to defend her. 🇺🇸 🙏 pic.twitter.com/iD5mmkaXv1— KidRock (@KidRock) March 28, 2026
Američka vojska trebala bi biti apolitična, odana Ustavu SAD-a i neovisna o bilo kojoj političkoj stranci ili pokretu.
Američki ministar obrane Pete Hegseth ubrzano radi na preustroju vojske, smjenjujući najviše generale i admirale u nastojanju da provede Trumpov plan nacionalne sigurnosti i ukine inicijative za raznolikost, koje smatra diskriminatornima.
Demokratski zastupnici upozorili su da Trumpova administracija sve češće pokušava iskoristiti vojsku u političke svrhe.
U svojoj objavi uz snimku helikoptera, Rock je izvrijeđao na demokratskog guvernera Kalifornije Gavina Newsoma te poručio: "Bog blagoslovio Ameriku i sve one koji su podnijeli najveću žrtvu da je obrane".
Tijekom vikenda, u sklopu prosvjeda protiv Trumpa pod nazivom "No Kings", planirano je više od 3200 događaja u svih 50 američkih saveznih država. Dva prethodna vala prosvjeda diljem zemlje privukla su milijune sudionika. Prema izvještajima lokalnih medija, na prosvjedu u Nashvilleu sudjelovalo je više tisuća ljudi.
