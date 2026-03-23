Shakira ponovno u Španjolskoj, gradi privremeni stadion za deset koncerata

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Kolumbijska pjevačka zvijezda Shakira održat će u rujnu koncerte u Madridu, na završetku svoje svjetske turneje, što će biti njezini prvi nastupi u Španjolskoj nakon 2018., objavio je njezin promotor u toj zemlji Live Nation.

Podijeli

Oglas

U ovom trenutku potvrđeno je šest datuma (18., 19., 20., 25., 26. i 27. rujna), ali gradonačelnik španjolske prijestolnice José Luis Almeid dao je naslutiti posljednjih dana da bi 49-godišnja pjevačica mogla održati ukupno deset koncerata.

Shakira nije nastupala u Španjolskoj od 2018., nekoliko godina prije nego što je 2022. objavila da se rastaje od bivšeg nogometaša Španjolske Gerarda Piquéa.

"U svijetu punom nesigurnosti", njezin će spektakl "slaviti život" i "latino kulturu", objasnio je promotor Pino Sagliocco, predsjednik Live Nationa u Španjolskoj, na konferenciji za novinare. Odbio je otkriti troškove projekta.

Za tu priliku Live Nation će podići "Shakira stadion" privremenu građevinu u južnom dijelu Madridu koja će moći primiti oko 50.000 ljudi.

Kolumbijska zvijezda počela je u veljači 2025. svjetsku turneju pod nazivom "Žene ne plaču".

Te godine odmah početkom veljače okupila je oko 400.000 gledatelja na besplatnom koncertu u Meksiku.

Na plaži Copacabana u Rio de Janeiru koncert bi trebala održati 2. svibnja.

U studenom 2023. kolumbijska pjevačica postigla je sporazum sa španjolskim sudovima kako bi izbjegla suđenje za poreznu prijevaru.

Kao dio tog sporazuma, u kojem je priznala krivnju, izvođačici pjesama "Waka Waka" i "Hips Don't Lie" naloženo je plaćanje kazne od preko 7,3 milijuna eura.