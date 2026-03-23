VIDEO / Zbog izvedbe ruske pjesme Hauseru otkazali sve nastupe u baltičkim državama?!

Ljetni koncert hrvatskog violončelista Stjepana Hausera u Vilniusu otkazan je, potvrdili su organizatori događaja za litvansku javnu televiziju LRT. Organizator koncerta otkrio je da sa zbog izvedbe "Kalinke" Hauseru otkazani nastupi u svim baltičkim državama
"Hauserovi nastupi u baltičkim državama su otkazani. Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave ili komentare", poručili su iz koncertne agencije LTips, javlja LRT.
Otkazivanje bi moglo biti povezano s objavom na društvenim mrežama koju je Hauser podijelio ovog tjedna. U videu su istaknuti naziv Rusije i boje njezine zastave uz pozadinu Moskve, a Hauser je izveo rusku narodnu pjesmu "Kalinka".
Objava je izazvala kritike među njegovim pratiteljima, kao i oštre osude Ukrajinaca koji prate njegove profile.
Nastup je bio dio Hauserova projekta "Music Unites the World", u kojem u svakoj epizodi izvodi poznatu melodiju iz druge zemlje. Ranije je predstavljao skladbe iz brojnih država.
Ni ukrajinska ni litavska pjesma nisu ga "spasile"
Kad je koncert u Vilniusu najavljen početkom tjedna, organizatori su naveli da Hauser planira izvesti litavsku pjesmu. No raniji video s ruskom tematikom izazvao je kontroverze na internetu, a naknadna izvedba s ukrajinskom tematikom nije smirila kritike.
LRT podsjeća da je Hauser međunarodnu slavu stekao kao član dua 2Cellos, a kasnije je započeo solo karijeru, spajajući inovativne pristupe kako bi violončelo približio široj publici. Njegovi solo albumi, uključujući Classic (2020), The Player (2022), Hauser Christmas (2023), Classic II (2024) i Cinema, ostvarili su više od dvije milijarde streamova, uz više od četiri milijarde pregleda videa.
Nastupao je u više od 40 zemalja, u dvoranama poput Radio City Music Halla i Royal Albert Halla, te surađivao s umjetnicima kao što su Andrea Bocelli, Red Hot Chili Peppers i Elton John. U karijeri je nastupao i na Venecijanskom filmskom festivalu te pred papom Franjom.
Hauser je ranije već nastupao uLitvikao dio 2Cellosa, a prije dvije godine održao je i samostalni koncert u Kalnų Parkasu.
