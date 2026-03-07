Svi smo u ratu

A ti prizori bivaju sve brutalniji jer posredovani u visokoj rezoluciji izgledaju stvarniji. Ratove pratimo uživo, iz minute u minutu u timelineu, ne više nužno u primetimeu. Praktički smo, kao publika, na prvim crtama gdje padaju projektili i obrušavaju se dronovi, tamo gdje pametne bombe pogađaju birane ciljeve, a one glupe uništavaju nasumične. Ratni sukobi i u krvi gušene revolucije dostupni su nam na dlanu. Doslovno. I odande, iz ekrana, u prividnoj sigurnosti, sijevaju bombe, šiklja krv i diže se dim.