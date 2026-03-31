Céline Dion najavila povratničke koncerte u Parizu: "Spremna sam za ovo"

Slavna kanadska pjevačica Celine Dion najavila je svoj povratak na pozornicu, četiri godine nakon što joj je dijagnosticirana neizlječiva bolest koja je utjecala na njezin glas i sposobnost hodanja.
Dion, poznata po power baladama poput "My Heart Will Go On" i "Because You Loved Me", održat će u rujnu i listopadu desetodnevni rezidencijalni program u pariškoj La Défense Areni, čiji je kapacitet 40 tisuća mjesta.
Objava je stigla u ponedjeljak, na dan njezina 58. rođendana. U poruci na Instagramu pjevačica je svoj povratak nazvala "najboljim darom u svom životu", prenosi BBC.
"Toliko sam spremna za ovo. Osjećam se dobro, jaka sam, uzbuđena sam, očito i naravno, malo nervozna", poručila je obožavateljima.
Govoreći o svom zdravstvenom stanju, Dion je rekla: "Odlično sam, brinem se o svom zdravlju, osjećam se dobro. Ponovno pjevam, čak i malo plešem. Ali, moram vam reći nešto vrlo važno: tijekom ovih posljednjih nekoliko godina, svakog dana koji je prošao, osjećala sam vaše molitve i podršku, vašu ljubaznost i ljubav. Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam da vas ponovno vidim".
Velika potražnja za ulaznicama
Dion, jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena, nije nastupala na vlastitom koncertu od Newarka u New Jerseyju 8. ožujka 2020. godine. Turneja Courage naknadno je prekinuta zbog pandemije koronavirusa, prije nego što joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe (SPS) i bila je prisiljena otkazati sve buduće koncerte.
Za njezin povratak uživo, svi datumi koncerata razdvojeni su za nekoliko dana, vjerojatno kako bi se izbjeglo preveliko opterećenje za pjevačicu. Ulaznice kreću u prodaju 7. travnja, a očekuje se ogromna potražnja.
Teškoće s hodanjem
Dion je u prosincu 2022. godine objavila da joj je dijagnosticiran SPS. U emotivnom videu na Instagramu rekla je obožavateljima da je stanje utjecalo na svaki aspekt njenog svakodnevnog života.
SPS, koji pogađa otprilike 8000 ljudi diljem svijeta, neurološka je bolest uzrokovana neispravnim radom signala od živaca do mišića. Stanje uzrokuje grčeve mišića i može utjecati na pokretljivost. Ne postoji poznati lijek.
"Kao da vas netko davi. Kao da vam netko pritišće grkljan ili ždrijelo", opisala je u jednom intervjuu.
Međutim, Dion je bila odlučna ne dopustiti da SPS vlada njezinim životom.
"Kako ja to vidim, imam dva izbora. Ili treniram kao sportašica i radim super naporno, ili se isključim i gotovo je. Odabrala sam raditi svim svojim tijelom i dušom, od glave do pete, s medicinskim timom. Pet dana u tjednu podvrgavam se atletskoj, fizikalnoj i vokalnoj terapiji. Radim na nožnim prstima, koljenima, listovima, prstima, pjevanju, glasu", ispričala je 2024. za francuski Vogue.
Trud se isplatio. Dion se emotivno vratila na Olimpijske igre u Parizu 2024., otpjevavši pjesmu Edith Piaf, "Hymne à l'Amour", s Eiffelovog tornja.
