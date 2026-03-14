Drito i tako to...

Kada se odmetnuo od SDP-a Milan Bandić je novoosnovanoj stranci dao svoje ime i prezime, ali suprotno tradiciji hrvatskog govora i pisma obrnuvši ga 'po mađarski' u prezime pa ime - Bandić Milan 365. Naravno, iz golog pragmatizma ne bi li na biračkim listićima bio bliže vrhu ili na samome vrhu, a time bliže oku i olovci birača na glasačkom mjestu. Stranka Ivana Pernara bila je egotrip, neminovna etapa u političkom nestanku brzo prokuženog političkog šarlatana nakon urušavanja matičnog mu Živog zida.