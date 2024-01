Beba na zadak: Položaj koji može izazvati komplikacije

Podijeli :

U vremenu prije poroda postoje razne situacije koje mogu zadesiti majku i bebu. Jedan od nerijetkih je i položaj „bebe na zadak“. Zapravo se radi o položaju zdjelice koji znači da bebin zadak i noge dolaze prvi, a glava će proći kroz porođajni kanal nakon što prođe donji dio zdjelice majke. Riječ zadak ćete u medicinskim nalazima pronaći pod pojmom "vodeća čest“. Riječ je o dijelu bebinog tijela koji leži najniže u maternici, obično je to stražnji dio glave ili zadak, lice ili ramena.

Kada se dogodi beba na zadak taj položaj može izazvati duže i teže porođaje u usporedbi s položajem glave prema dolje. Međutim, većina beba rođenih u položaju zdjelice ima normalan razvoj nakon rođenja. Odnosno, najčešće sam položaj ne mora predstavljati nikakav strah za nenormalan razvoj kod djeteta. Liječnici i primalje prate i procjenjuju položaj fetusa tijekom trudnoće, a ako primijete neki odstupajući položaj, mogu poduzeti mjere i prije poroda, ali i u rodilištu kako bi ispravili situaciju ili odlučili o najboljem pristupu tijekom poroda. Nerijetko se bebe na zadak rađaju carskim rezom prije nego prirodnim putem.

Položaji bebe u trbuhu

Prilikom rasta bebe u maternici, uobičajeno je da se kreće i okreće. To je razlog zašto majke u periodu drugog i trećeg tromjesečja osjećaju udaranje bebe i njeno pomicanje. Pri kraju trudnoće beba zauzima veći dio prostora u trbuhu i manje se kreće, no i tada se može pomicati. U tom periodu je jako važno kako će se beba okrenuti jer je vjerojatnije da će to biti položaj za porod. Spuštanje bebe se obično događa oko 36. tjedna trudnoće, ali se kod nekih trudnica događa neposredno prije poroda. Ovo je češće kada se radi o drugom ili trećem porodu kod žene.

Ovo su mogući položaji bebe u trbuhu u trudnoći:

– položaj vrata (cephalic ili vertex): idealan položaj u kojem je bebina glava pozicionirana prema dolje, a lice okrenuto prema leđima majke; ovaj položaj bebe zauzimaju od 33.-36. tjedna

– položaj vrata tako da beba gleda u trbuh (posterior): manje povoljan položaj, porod može dulje trajati i mogući su jaki bolovi u leđima

– položaj zdjelice ili beba na zadak

– poprečni položaj: vrlo rijedak položaj, porod se vrši carskim rezom

– dijagonalni položaj

– nestabilan položaj

– beba često mijenja položaje

Kod svih položaja je važno da liječnik prati kretanje bebe i da se pravovremeno reagira. Neovisno o položaju bebe u trbuhu, ona može biti rođena bez komplikacija prilikom i nakon poroda. Ni jedan položaj ne bi trebao izazivati paniku kod majke jer za sve postoji rješenje putem carskog reza ili drugih medicinskih načina.

Što znači položaj “beba na zadak“?

Kada vam ginekolog kaže da vam je beba na zadak znači da se beba u maternici smjestila glavom prema gore i nogama prema gore. Ovaj položaj može biti izazovan tijekom poroda, no ne događa se često. Obično se takve bebe rode putem carskog reza, no moguć je i vaginalni porod. “Vaginalni porod zatka ne mora biti težak, moje iskustvo govori suprotno“, navodi jedna majka na forumu za trudnice.

Podaci pokazuju da se svaka peta beba oko 30. tjedna okreće u položaj beba na zadak, no samo oko četiri posto od tih beba ostaje u tom položaju do poroda. I kod ovog položaja koji se naziva i položaj zdjelice, postoje različite vrste okretanja bebe.

Prva vrsta položaja bebe na zadak je kada su bebine noge prema gore naslonjene na trbuh. Tada je glavica također podignuta, a pri porodu prva prolazi bebina stražnjica kroz porođajni kanal.

Druga vrsta položaja bebe na zadak je kada su nožice savijene u koljenima, a stopala na stražnjici. Treća vrsta položaja bebe na zadak je kada je beba ispružena, odnosno kada su noge u ravnini sa stražnjicom i istovremeno prolaze kroz porođajni kanal.

Kod ovih situacija bebe na zadak, najveći je problem to što bi bebina glava trebala izaći zadnja iz porođajnog kanala, a ovako izlazi zadnja. Problem je u tome što je glavica najveća pa na samom početku poroda za izlazak glavice nema dovoljno mjesta. To može izazvati bolove i neugodnosti.

Ovo su neke od situacija koje možete očekivati ako je beba na zadak:

– porod može biti dulji

– porod kod bebe na zadak može biti teži

– većina beba na zadak rađa se carskim rezom

– trudnica će imati češće preglede

– bebe se rađaju zdrave

– povećava se rizik od ozljeda kod bebe i majke

Stoga se kod položaja beba na zadak, najčešće provodi carski rez. U nekim slučajevima liječnici unaprijed trudnicama planiraju carski rez jer se beba ne miče iz navedenog položaja. Međutim, ako porod teče normalno, nekada će ići prirodnim putem. „Ovo mi je treća trudnoća, prva dva poroda su tekla lagano. U ovoj mi je beba od 20. tjedna na zadak. Liječnik kaže kako to više nije indikacija za carski rez pošto su prva dva poroda ok prošla te da se može lijepo roditi i beba na zadak“, piše jedna iskusna trudnica za forum.

Ako se radi o bebi koja je kroz trudnoću imala nestabilne položaje, bebe se nagonski prije poroda obično same smještaju u položaj koji je pogodniji za porod. “Ja sam rodila u Vinogradskoj, beba je od sedmog mjeseca bila na zadak. U Vinogradskoj je to indikacija za carski, barem je tako bilo prije deset mjeseci kad sam ja rodila“, jedno je od iskustava majke. Podaci pokazuju da oko deset porođaja kreće tako da je beba u neobičnom položaju, no u tom slučaju vas pozorno prate liječnik i primalja kako bi sve prošlo u najboljem redu.

Kako pomoći bebi da se postavi u najbolji položaj

Ako ste primijetili da beba nije u ispravnom položaju, a bliži se porod, možete joj pokušati pomoći da se pravilno namjesti. Da biste osjetili i odredili u kojem je položaju vaša beba, zatražite pomoć liječnika koji će vam točno pokazati kako dodirivati trbuh i kako to osjetiti.

Posebice zabilježite trenutke kada osjećate da se beba okreće. Pokušajte primijetiti u koju stranu se kreće i koji dio njenog tijela osjećate. S vremenom će vam biti puno jasniji pokreti. Obično, ako je beba u prednjem položaju, s jedne strane trbuha možete osjetiti leđa koja su tvrda i glatka, a njene udarce ćete osjećati ispod rebara.

U onim slučajevima u kojima je beba u stražnjem položaju ili je beba na zadak tada je trbuh ravniji i mekši na dodir. Na prednjoj strani trbuha vjerojatno možete osjetiti bebine ruke i noge, a kada udara, osjećate to s prednje strane trbuha.

Ako želite pomoći bebi da se namjesti u optimalan položaj za porod i da nije u položaju bebe na zadak, možete isprobati teoriju primalje Jean Sutton koju su koristile mnoge majke i uvjerile se u njenu učinkovitost.

Ovo su neki od koraka koje bi bilo dobro pratiti:

– izbjegavajte položaje koji bi pomogli bebi da se okrene licem prema trbuhu

– primjerice izbjegavajte poluležeći položaj u fotelji, sjedenje tako da se naginjete prema naprijed ili bilo koji drugi položaj u kojem su vam koljena viša od zdjelice

– provodite što više vremena uspravno sjedeći, klečeći ili četveronoške

– slobodno vrijeme provodite radije u klečećem položaju

– u automobili sjedite na jastučiću tako da vam je zdjelica nagnuta prema naprijed, a naslon sjedala neka bude uspravan

– ako dugo sjedite, povremeno ustanite i razgibajte se

– koristite terapijsku loptu za porod

Što god da se događa s vašom bebom, ostanite smireni, bez panike i tražite savjete i pomoć liječnika i rodilje.

