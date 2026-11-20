ŠTO UČINITI?
Tijesto vam se lijepi za ruke? Iskusni pekari imaju jednostavan trik
Ako vam se tijesto tijekom miješenja lijepi za ruke, nemojte odmah posegnuti za dodatnim brašnom jer postoji nekoliko jednostavnih načina kako olakšati pripremu, a pritom sačuvati mekoću i prozračnost tijesta.
Svatko tko kod kuće priprema kruh, peciva, kiflice ili pogačice vjerojatno se susreo s istim problemom. Tijesto se lijepi za prste, zadržava na dlanovima i radnoj površini, a miješenje postaje sve zahtjevnije. U takvim situacijama mnogi posežu za dodatnim brašnom, no upravo to može negativno utjecati na konačni rezultat.
Iskusni pekari ističu da ljepljivost tijesta ne mora značiti da je nešto pošlo po zlu. Kod brojnih vrsta kruha i mekanih peciva odgovarajuća količina vode ključna je za postizanje mekane i prozračne unutrašnjosti.
Umjesto stalnog dodavanja brašna, postoje jednostavni postupci koji olakšavaju rad s tijestom, a ne narušavaju omjer sastojaka, piše slovenski Metropolitan.
Nekoliko kapi ulja može riješiti problem
Jedan od najjednostavnijih načina za sprječavanje lijepljenja tijesta jest korištenje ulja.
Ako vam se tijesto lijepi za prste, na dlanove nanesite nekoliko kapi ulja i lagano ih protrljajte. Tako ćete stvoriti tanak sloj između kože i tijesta koji će smanjiti lijepljenje.
Prema potrebi, vrlo malom količinom ulja možete premazati i radnu površinu. Ova metoda posebno je korisna pri oblikovanju mekanog dizanog tijesta za kiflice, pogačice i druga peciva.
Ipak, važno je ne pretjerati s količinom ulja jer bi tijesto moglo postati previše sklisko, što bi dodatno otežalo njegovo oblikovanje.
Iskusni pekari koriste se i vodom
Iako na prvi pogled može zvučati neobično, kod tijesta s visokim udjelom vode lijepljenje se može ublažiti jednostavnim vlaženjem ruku.
Ovaj postupak posebno je koristan pri pripremi ciabatte i drugih vrsta kruha s većim rupicama u unutrašnjosti.
Dovoljno je umočiti prste u vodu, otresti višak kapljica i nastaviti s obradom tijesta. Tako će se ono tijekom preklapanja manje lijepiti za kožu.
Pritom treba pripaziti da ruke ne budu previše mokre jer bi dodatna voda mogla otežati rad.
Ostavite tijesto da odstoji 20 minuta
Ponekad je najbolje rješenje jednostavno prestati mijesiti tijesto i ostaviti ga da se odmori. Ako je tijesto izrazito ljepljivo, pokrijte ga i ostavite da odstoji približno 20 minuta.
Kako objašnjavaju stručnjaci američkog pekarskog portala King Arthur Baking, tijekom odmaranja brašno bolje upija tekućinu, zbog čega kasnije miješenje može postati znatno jednostavnije.
Tijesto pritom postaje povezanije, a postupno se razvija i glutenska mreža koja mu daje elastičnost i strukturu.
Ovaj postupak osobito je koristan kod pripreme kruha s većim udjelom vode.
Umjesto klasičnog miješenja pokušajte preklapati tijesto
Kod izrazito ljepljivog tijesta klasično miješenje nije uvijek najbolji izbor.
Profesionalni pekari često primjenjuju tehniku rastezanja i preklapanja. Postupak se sastoji od laganog podizanja ruba tijesta, njegova rastezanja i preklapanja prema sredini.
Isti se postupak zatim ponavlja s ostalih strana tijesta. Na taj se način postupno razvija njegova struktura, bez potrebe za dodavanjem većih količina brašna.
Stručnjaci portala King Arthur Baking savjetuju i korištenje pekarske strugalice, koja olakšava odvajanje tijesta od radne površine te smanjuje njegovo lijepljenje za ruke.
Zašto dodavanje brašna nije uvijek dobro rješenje?
Kada tijesto postane ljepljivo, česta je pogreška dodavanje brašna sve dok ne prestane biti vlažno na dodir.
Međutim, takvim se postupkom mijenja omjer brašna i tekućine, zbog čega tijesto može postati pregusto. Rezultat može biti tvrđi kruh ili pecivo koje nije dovoljno mekano i prozračno.
Na portalu King Arthur Baking naglašavaju da je upravo veća vlažnost tijesta kod određenih vrsta kruha zaslužna za prozračnu unutrašnjost s većim rupicama.
To ipak ne znači da dodatno brašno nikada nije potrebno. Ako je tijesto zbog pogrešno odmjerenih sastojaka doista previše tekuće, dodavanje manje količine brašna može biti opravdano.
Najvažnije je pridržavati se recepta i poznavati karakteristike tijesta koje pripremate.
Kako prepoznati da je tijesto dovoljno umiješeno?
Dobro umiješeno dizano tijesto obično je elastično, povezano i podatno. Jedan od načina provjere jest lagano pritiskanje tijesta prstom. Ako se nastalo udubljenje postupno vraća u prvobitni položaj, to je dobar znak.
Možete napraviti i jednostavan test rastezanja. Odvojite mali komad tijesta i pažljivo ga razvucite između prstiju. Ako se može rastegnuti u tanak, gotovo proziran sloj bez trenutačnog pucanja, glutenska mreža uglavnom je dobro razvijena.
Ipak, kod pojedinih vrsta tijesta sasvim je uobičajeno da ostanu pomalo ljepljiva čak i nakon završetka miješenja.
Zato sljedeći put kada vam se tijesto počne lijepiti za ruke nemojte odmah dodavati brašno. Najprije pokušajte s nekoliko kapi ulja, blago navlaženim rukama ili kratkim odmaranjem tijesta.
Ovi jednostavni trikovi mogu olakšati pripremu, a tijestu pomoći da zadrži vlagu potrebnu za mekana i prozračna domaća peciva.
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