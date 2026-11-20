Svatko tko kod kuće priprema kruh, peciva, kiflice ili pogačice vjerojatno se susreo s istim problemom. Tijesto se lijepi za prste, zadržava na dlanovima i radnoj površini, a miješenje postaje sve zahtjevnije. U takvim situacijama mnogi posežu za dodatnim brašnom, no upravo to može negativno utjecati na konačni rezultat.