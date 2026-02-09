Tip 400 ili tip 500? Koje brašno ide za kiflice, a koje za kruh?

Zašto vam tijesto ponekad ne uspije? Otkrivamo koje je brašno idealno za kiflice, a koje za kruh – riješite dilemu jednom zauvijek.
Evo zašto se za kiflice uvijek koristi tip 400, a za kruh tip 500 i u čemu je prava razlika.
Priprema domaćih kolača, kiflica i kruha na prvi pogled djeluje jednostavno – nekoliko osnovnih sastojaka, malo strpljenja i miris iz pećnice koji odmah budi osjećaj doma. Ipak, svatko tko je barem jednom mijesio tijesto zna da se razlika između savršenog biskvita i kolača koji se mrvi, ili između prozračnih kiflica, često krije u jednoj sitnici koju mnogi uzimaju zdravo za gotovo, piše krstarica.com.
Zašto je izbor brašna važniji nego što mislimo?
Početnici u kuhinji često misle da je brašno univerzalno, no iskusne domaćice znaju da se iza broja na pakiranju krije cijeli svijet razlika. Tip, granulacija i mekoća brašna izravno utječu na to kako će tijesto narasti, koliko će biti elastično, hoće li se mrviti ili držati oblik te hoće li pecivo biti nježno ili čvrsto.
Tip 400 – oštro ili glatko, i za što se koristi
Pšenično brašno se najčešće dijeli prema tipu i granulaciji, a dva najpoznatija su tip 400 i tip 500.
Brašno tipa 400 može biti oštro ili glatko, i tu nastaje prva važna razlika.
Oštro brašno tipa 400 ima krupniju granulaciju i blago žućkastu boju. Upravo zbog takve strukture idealno je za:
- kolače
- biskvite
- slastice s praškom za pecivo
S druge strane, glatko brašno tipa 400 sitnije je, bjelje i nježnije, pa je odličan izbor za:
- tijesta s kvascem
- krafne
- kiflice
Tip 500 – najbolji izbor za kruh, pizzu i tjesteninu
Ovaj tip brašna savršen je za fermentirana tijesta, uključujući:
- domaći kruh
- pizze
- štrudle
- domaću tjesteninu
Tip 500 daje grublju teksturu i stabilniju strukturu, što je osobito važno kod dugog procesa fermentacije ili kod debljih kruhova koji tijekom pečenja moraju zadržati oblik.
