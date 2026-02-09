Tip 400 ili tip 500? Koje brašno ide za kiflice, a koje za kruh?

Početnici u kuhinji često misle da je brašno univerzalno, no iskusne domaćice znaju da se iza broja na pakiranju krije cijeli svijet razlika. Tip, granulacija i mekoća brašna izravno utječu na to kako će tijesto narasti, koliko će biti elastično, hoće li se mrviti ili držati oblik te hoće li pecivo biti nježno ili čvrsto.