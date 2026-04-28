Napravite peciva od samo dva sastojka u Air Fryeru, imamo recept

author
N1 Info
|
28. tra. 2026. 22:28
peciva PIXABAY
Iluustracija: jbooba/Pixabay

Ako tražite brz doručak bogat proteinima, oduševit će vas ova peciva od grčkog jogurta od dva sastojka napravljena u fritezi na vrući zrak. Ovaj recept je jednostavan, zadovoljavajuć i savršen za početnike.

Sa samo dva glavna sastojka, ova peciva se spremaju u tren oka. Savršena u za užurbana jutra ili kad želite svjež, domaći kruh bez puno muke.

Sadrže puno proteina i zasitni su, a zbog dobrobiti grčkog jogurta ova su peciva hranjiva opcija koja će vas držati sitima satima. Idealna su za međuobrok nakon treninga ili zdrav doručak.

Savršeno se pripremaju u fritezi na vrući zrak te su nakon samo 12 minuta hrskavi izvana i mekani iznutra. Ovaj recep možete sami prilagoditi svojim željama, na vrh im prije pečenja dodajte sezam, sjemenke budeve ili suncokreta, kako bi dobili dodatnu teksturu i okus.

peciva PIXABAY
Ilustracija: AI/Pixabay

Ako biste radije slatku varijantu, dodajte prstohvat cimeta i šećera, dok su za slanu idealni češnjak u prahu i začinsko bilje. Mogućnosti su beskrajne, sami izaberite što vam najviše odgovara, piše Julies Cafe Bakery.

Ova se peciva mogu i zamrznuti. nakon što se ohlade, svako pecivo čvrsto zamotajte u plastičnu foliju i pohranite u vrećicu prikladnu za zamrzavanje. Trajat će do 3 mjeseca. Prije posluživanja podgrijte ih u fritezi na vrući zrak nekoliko minuta.

Bez zamrzavanja, mogu se čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do 2 dana. Za dulje čuvanje, stavite ih u hladnjak do 5 dana.

Ova peciva nisu bez glutena niti veganska zbog brašna i grčkog jogurta. Međutim, možete eksperimentirati s brašnom bez glutena ili jogurtom na biljnoj bazi za varijacije.

Ilustracija: Erwan NONON on Unsplash

Recept za peciva s grčkim jogurtom od 2 sastojka

Sastojci

2 šalice brašna s praškom za pecivo, 300 g (Napravite svoje vlastito miješanjem višenamjenskog brašna s 2 žličice praška za pecivo. To je jednostavna zamjena koja savršeno funkcionira)

1 1/4 šalice grčkog jogurta, 300 g

1/3 žličice soli

Dodaci

sezam, sjemenke bundeve, sjemenke suncokreta

Upute

Pomiješajte suhe sastojke (brašno i sol) u zdjeli.

Dodajte grčki jogurt suhim sastojcima i umijesite glatko tijesto.

Lagano pobrašnite površinu, podijelite tijesto na 4 jednaka dijela i svaki oblikujte u krug.

Zakuhajte vodu u loncu, smanjite vatru i pažljivo dodajte peciva. Pecite 1 minutu s jedne strane, okrenite i pecite 30 sekundi s druge strane. Ocijedite peciva i prebacite ih na papir za pečenje. Po želji pospite sjemenkama, a zatim pržite na zraku na 180 °C 12 minuta.

Ostavite peciva da se hlade 5 minuta prije rezanja. Napunite ih svojim omiljenim dodacima i uživajte!

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
