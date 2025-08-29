Zlatni kulinarski trik: Kako da tijesto naraste za samo 15 minuta

Umorni ste od dugog čekanja da tijesto naraste? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pizze ili pite postat će prava mala umjetnost – i to za 15 minuta, piše krstarica.com
Sastojci za tijesto koje se munjevito "podiže":
- 600 g brašna
- 300 ml vode
- 200 g margarina ili maslaca
- 1 jaje
- 1 žličica octa
- ½ žličice soli
Brza priprema u 5 koraka
- Prosijte brašno u veliku zdjelu.
- U drugoj posudi pomiješajte vodu, ocat, sol i razmućeno jaje.
- Polako dodajte brašno, miješajte i mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke.
- Podijelite tijesto na dva dijela, tanko ga razvaljajte, premažite margarinom i preklopite poput omota.
- Uvijte svaku polovicu u roladu, oblikujte "puža" i stavite u hladnjak na 15 minuta. Nakon toga razvaljajte i oblikujte po želji.
Zašto dodati ocat?
Brzi savjeti za savršen rezultat
- Tijesto premažite tankim slojem ulja kako se ne bi osušilo tijekom hlađenja.
- Ne dodajte previše brašna pri mijesenju – samo toliko da tijesto prestane lijepiti.
- Nakon hlađenja tijesto je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pizze ili slatke rolice.
Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u svježe pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
