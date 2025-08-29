Zlatni kulinarski trik: Kako da tijesto naraste za samo 15 minuta

Ilustracija / Pixabay

Umorni ste od dugog čekanja da tijesto naraste? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pizze ili pite postat će prava mala umjetnost – i to za 15 minuta, piše krstarica.com

Sastojci za tijesto koje se munjevito "podiže":

600 g brašna

300 ml vode

200 g margarina ili maslaca

1 jaje

1 žličica octa

½ žličice soli

Brza priprema u 5 koraka

Prosijte brašno u veliku zdjelu. U drugoj posudi pomiješajte vodu, ocat, sol i razmućeno jaje. Polako dodajte brašno, miješajte i mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke. Podijelite tijesto na dva dijela, tanko ga razvaljajte, premažite margarinom i preklopite poput omota. Uvijte svaku polovicu u roladu, oblikujte "puža" i stavite u hladnjak na 15 minuta. Nakon toga razvaljajte i oblikujte po želji.



Zašto dodati ocat?

Ocat blago aktivira kvasac i skraćuje vrijeme dizanja, čineći tijesto prozračnim i mekanim bez dugog čekanja.

Brzi savjeti za savršen rezultat

Tijesto premažite tankim slojem ulja kako se ne bi osušilo tijekom hlađenja.

Ne dodajte previše brašna pri mijesenju – samo toliko da tijesto prestane lijepiti.

Nakon hlađenja tijesto je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pizze ili slatke rolice.



Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u svježe pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!