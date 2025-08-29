Oglas

Tajna je u jednom sastojku

Zlatni kulinarski trik: Kako da tijesto naraste za samo 15 minuta

author
N1 Info
|
29. kol. 2025. 22:51
Kruh
Ilustracija / Pixabay

Umorni ste od dugog čekanja da tijesto naraste? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pizze ili pite postat će prava mala umjetnost – i to za 15 minuta, piše krstarica.com

Oglas

Sastojci za tijesto koje se munjevito "podiže":

  • 600 g brašna
  • 300 ml vode
  • 200 g margarina ili maslaca
  • 1 jaje
  • 1 žličica octa
  • ½ žličice soli

Brza priprema u 5 koraka

  1. Prosijte brašno u veliku zdjelu.
  2. U drugoj posudi pomiješajte vodu, ocat, sol i razmućeno jaje.
  3. Polako dodajte brašno, miješajte i mijesite dok ne dobijete glatko, elastično tijesto koje se ne lijepi za ruke.
  4. Podijelite tijesto na dva dijela, tanko ga razvaljajte, premažite margarinom i preklopite poput omota.
  5. Uvijte svaku polovicu u roladu, oblikujte "puža" i stavite u hladnjak na 15 minuta. Nakon toga razvaljajte i oblikujte po želji.

Zašto dodati ocat?

Ocat blago aktivira kvasac i skraćuje vrijeme dizanja, čineći tijesto prozračnim i mekanim bez dugog čekanja.

Brzi savjeti za savršen rezultat

  • Tijesto premažite tankim slojem ulja kako se ne bi osušilo tijekom hlađenja.
  • Ne dodajte previše brašna pri mijesenju – samo toliko da tijesto prestane lijepiti.
  • Nakon hlađenja tijesto je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pizze ili slatke rolice.

Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u svježe pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!

Teme
kruh kvasac ocat pecivo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ