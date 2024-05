“Čovjek koji nije mogao šutjeti” Nebojše Slijepčevića u petak premijerno na Filmskom festivalu u Cannesu!

Podijeli :

Kratkometražni igrani film redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka (Antitalent), Čovjek koji nije mogao šutjeti, svjetsku će premijeru imati sutra, u petak, 24. svibnja u 11 sati u sklopu službenog natjecateljskog programa kratkih filmova (Short Film Competition) jednog od najznačajnijih i najprestižnijih festivala u svijetu - na 77. izdanju Filmskog festivala u Cannesu.

Film se za Zlatnu palmu za najbolji kratki film natječe s još 10 naslova iz cijeloga svijeta te je u spomenutu selekciju uvršten među više od 4200 prijava. Riječ je o drugom filmu od osamostaljenja Hrvatske koji će na canneskom festivalu biti prikazan u službenom, glavnom natjecateljskom programu, odnosno u konkurenciji kratkometražnih filmova (Ciao mama Gorana Odvorčića i Propeler Filma 2009. godine). Festival u Cannesu završava u subotu, 25. svibnja, svečanom dodjelom nagrada.

Film govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snaga zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije.

Scenarij za film napisao je redatelj Nebojša Slijepčević, a uloge tumače Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

“Film se temelji na stravičnom zločinu počinjenom u Bosni prije 30 godina. U svaki su zločin uključene tri strane: počinitelji, žrtve i svjedoci. Posebno me zanimala treća skupina. Pristupili smo ovom filmu kao da se događa danas, i kao da se ova situacija događa nama, ovdje. Lako je zamisliti da su putnici u vlaku netko drugi, ali oni bi lako mogli biti i mi te na neki način – oni to i jesu. Činovi nasilja događaju se oko nas svakodnevno. Lokalno oni nisu toliko ekstremno kao za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji, ali globalno – još su ekstremniji. I svatko od nas se u tome suočava s pitanjem koje postavlja i protagonist filma: trebamo li se suprotstaviti nasilju čak i ako nismo neposredna meta?”, o filmu kaže redatelj Nebojša Slijepčević.

Čovjek koji nije mogao šutjeti realizirala je produkcijska kuća Antitalent, a producenti su Katarina Prpić i Danijel Pek. Film je nastao u koprodukciji čak četiri zemlje: Hrvatske, Bugarske, Francuske i Slovenije. Koproducenti filma su tako Katya Trichkova (Contrast Films, Bugarska), Noëlle Lévénez (Les Films Norfolk, Francuska) te Boštjan Virc (Studio Virc, Slovenija). Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra.

U službenom natjecanju kratkometražnog filma ove se godine natječe 11 naslova, a jedan od članova žirija kratkometražne konkurencije je i Vladimir Perišić čiji je dugometražni igrani film Lost Country, koji je realiziran u koprodukciji s Hrvatskom (Ankica Jurić Tilić, Kinorama), 2023. godine prikazan u sklopu paralelnog programa Tjedan kritike (Semaine de la Critique).

Podsjetimo, dugometražni igrani film islandskog redatelja i scenarista Rúnara Rúnarssona Kad svane dan (koprodukcija MP Filmska produkcija, Igor A. Nola) u srijedu, 15. svibnja, otvorio je natjecateljski program Izvjestan pogled (Un Certain Regard). Nagrada za naslove iz spomenutog programa dodjeljuju se u petak, 24. svibnja, a svečanost dodjele nagrada za glavni program i zatvaranje festivala na rasporedu je u subotu, 25. svibnja.

Na industrijskom dijelu festivala sudjeluju i hrvatski filmaši: producent Tibor Keser na platformi Producers on the Move, a producentica Lucija Perić na New Producers Room (Short Film Corner / Rendez-vous Industry).

