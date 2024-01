Koliko kilograma smijete izgubiti mjesečno, a da ne ugrozite zdravlje?

Podijeli :

Unsplash/Huha Inc.

Naravno, možda biste mogli izgubiti 8 do 10 kilograma u mjesec dana, ali to ne znači da biste trebali.

Mnogi ljudi žele brzo smršaviti. Bez obzira na vaše ciljeve ili razloge mršavljenja, tajming se može činiti kao sve. Dakle, koliko kilograma možete realno izgubiti u mjesec dana?

Prebrzi gubitak težine može oštetiti vaš metabolizam

Ako izgubite više od oko četiri kilograma u mjesec dana, ne samo da to vjerojatno nećete moći zadržati, već to također znači da ste se vjerojatno nezdravo ponašali da biste to postigli. Ekspresne dijete mogu biti primamljive, ali mogu dugoročno oštetiti vaš metabolizam. To pak može negativno utjecati na vašu sposobnost gubitka težine u budućnosti.

Nutricionisti tvrde: Ako želite smršavjeti, izbjegavajte ova četiri suplementa

Hrana je glavni izvor energije za tijelo. Ako ne jedete dovoljno, vaše tijelo mora pronaći energiju negdje drugdje, prenosi eatingwell.com.

“Veliki kalorijski deficit često uzrokuje da naše tijelo razgrađuje mišiće za energiju, što može utjecati na snagu, atletsku izvedbu i metabolizam”, kaže liječnica Megan Ostler. Što više mišića izgubite, sagorijevate manje kalorija, što usporava vaš metabolizam.

Anzlovar se slaže: “Brzo mršavljenje obično nije održivo niti zdravo jer se obično postiže strogim ograničavanjem kalorija ili prekomjernom tjelovježbom, što može dovesti do prejedanja, sporijeg metabolizma i metaboličkih promjena koje vas potiču da jedete više i skladištite više masti. Naša tijela stvarno su pametni i žele nas zaštititi od gladi, a to je ono što otkriva ako jedete premalo kalorija.”

Drugim riječima, brza dijeta – ili pokušaj gubitka 10 kilograma u jednom mjesecu – dovodi do početnog gubitka težine nakon čega slijedi dobivanje na težini nakon završetka dijete.

Savjeti za održivi gubitak težine

1. Usredotočite se na male, ali snažne promjene

Umjesto brzih dijeta, poradite na promjeni prehrambenih navika korak po korak. Također, razmislite o svom krajnjem cilju kada želite izgubiti težinu.

Želite se riješiti viška kilograma? Izbjegavajte ova pića

“Važno je razmotriti zašto je netko zainteresiran za mršavljenje prije nego što uopće počnemo razmišljati o tome kako to učiniti. Radije se zalažem za zdravo ponašanje umjesto da ‘gubitak težine’ bude cilj jer ljudi mogu biti metabolički nezdravi i u malim i u velikim tijelima ”, kaže dijetetičarka Alyssa Ardolino.

Manja tjelesna težina ne znači nužno i zdravije tijelo. Zapitajte se želite li smršaviti iz zdravstvenih razloga, da biste izgledali na određeni način ili zato što vam se svidjelo kako se osjećate na određenom broju. Zatim surađujte s profesionalcem, poput registriranog dijetetičara, kako biste osmislili plan koji je najbolji za vas na temelju vaših ciljeva.

“Iako će prehrambena industrija učiniti da se čini stvarno jednostavnim, to je više od pukog jedenja manje i više tjelovježbe. Gubitak težine također zahtijeva dovoljno sna, smanjenje stresa i održavanje hidratacije”, kaže Anzlovar.

2. Jedite nutritivnu hranu, a ne manje hrane

“Jedite većinu vremena hranu bogatu hranjivim tvarima i ograničite prerađenu hranu, slatka pića i alkohol. To znači da svoj tanjur ispunite voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, grahom, mahunarkama, ribom, peradi i malim količinama crvenog mesa, ako odlučite jesti meso, zajedno sa zdravim masnoćama poput avokada, maslinovog ulja i orašastih plodova ili sjemenki”, kaže Anzlovar.

“Ali nemojte potpuno ograničiti svoju omiljenu hranu. To će samo dovesti do frustracije i kasnijeg prejedanja. Spojite ovo s tjelovježbom u kojoj uživate.”

3. Usvojite dugoročno razmišljanje

Samo zato što u 40-ima imate više nego u 20-ima ne znači da ste manje zdravi. Iako želite izbjeći ekstremne gubitke i debljanje tijekom života, normalno je da se težina s vremenom mijenja. Usredotočite se na sastav tijela—salo u odnosu na mišiće—umjesto na broj na vagi. Salo i mišići imaju istu težinu, ali mišići zauzimaju manje prostora.

4. Prestanite brojati kalorije

Umjesto da brojite kalorije, usredotočite se na znakove gladi i sitosti.

Koja tjelovježba sagorijeva najviše kalorija? Evo što kažu liječnici specijalizirani za pretilost

“Primijenite strategije pažljivog i intuitivnog hranjenja, kao što je vježbanje svjesnosti u vrijeme obroka i poštovanje vaših znakova gladi”, kaže Ardolino. “Nastojte jesti raznoliku i šarenu prehranu. Usredotočite se na zdravo ponašanje i na to kako se osjećate prije, tijekom i nakon jela umjesto da se fokusirate isključivo na težinu. Ako se nikada prije niste dosljedno ponašali zdravo—možda ste bili godinama na jo-jo dijetama, bezumno jedete ili koristite hranu da biste se nosili s emocijama—vjerojatno ćete izgubiti nešto na težini, ali to nije zajamčeno. Ali mir koji dolazi nakon uklanjanja tjeskobe i stresa oko jela vrijedi mnogo više od broja na ljestvica.”

Iako je moguće izgubiti puno kilograma u jednom mjesecu, stručnjaci to ne preporučuju. Sve preko pet kilograma vjerojatno je težina vode koju ćete dobiti natrag. Brza dijeta dovodi do dugoročnog debljanja i usporava vaš metabolizam.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Šef Vrhovnog suda o Severini: Popularna je i imućna. Nije mala i nemoćna ženica Račune za režije možete plaćati na stotinama mjesta, ali razlika je u naknadama. Evo gdje su najniže, a gdje najviše