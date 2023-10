Dimitrije Popović u Pressingu: Nitko osim Severine ne može napraviti što i ona

Podijeli :

Gost Pressinga s Ilijom Jandrićem bio je slikar i književnik Dimitrije Popović, a progovorio je o zagrebačkoj premijeri dokumentarnog filma "Oreol mikrokozma", koji se bavi Petrom II Petrovićem Njegošem i njegovom ljubavnom pjesmom "Noć skuplja vijeka". No, dotaknuo se i drugih tema koje se tiču Crne Gore i odnosa prema ženama.

Premijera se održava 4. studenoga u Histrionskom domu od 19 sati, a ulaz je besplatan. Ali, otkud ta fascinacija Njegošem?

Von der Leyen u Podgorici: Crna Gora je zemlja koja je najviše napredovala na putu prema Uniji

“On je velika tema, njime sam se bavio dvadesetak godina. Riječ je o autoru koji se bavio uvijek aktualnim pitanjima, problemu ljudskog bića, egzistencije, života i smrti. Na tu temu sam krojio slike, skulpture, performanse i napisao sam jednu pripovjetku inspiriranu Njegoševim djelom. Nekako se logično nametnulo da sve to povežem u jednu cjelinu kroz film. Njegoš se ne može sagledati kao kompleksna i bogata stvaralačka ličnost bez udjela erosa, erotizma”, rekao je Popović pa “preveo” i prilagodio “Noć skuplja vijeka” današnjem vremenu:

“To bi značilo da je ta jedna noć koju je proveo sa svojom divotnicom, kako je opisuje, vrednija od cijelog jednog stoljeća.”

Riječ je o sredini 19. stoljeća, kad su takve teme i pjesme bile tabu.

“Mnogima nije drago što sam dotaknuo tu temu jer za neke to izgleda kao čista blasfemija, da se vladika (episkop, op.a.) koji je zavjetovan celibatom izražava kroz ljubavnu pjesmu. Oni koji Njegoša gledaju kao sveca, njima je to neprihvatljivo, ne mogu podnijeti da netko koga gledaju kao idola, da može napisati takvu vrhunsku pjesmu iz perspektive strastvenog mladića”, objasnio je crnogorski umjetnik.

Na obilježavanju Njegoševa 210. rođendana u cetinjskom manastiru performans na pjesmu “Noć skuplja vijeka” izvela je Severina, što je izazvalo kritike. Optužili su ga da je oskvrnavio cetinjski manastir, u kojem je Njegoš stvarao svoja djela.

Picula: Vučiću ne odgovara europska Crna Gora, ali Hrvatskoj ona treba

“Manastir nema veze s tim. Njegoševa rezidencija nije u njemu. To je jedan izuzetan ambijent u kojem je održan performans jer je nedaleko soba iz pjesme. Kod nekih je to izazvalo reakcije, koje su bile neprimjerene. Komentari su plasirani prije samog performansa i fotomontažama su sugestivno navukli javnost. Taj dan kad se to održavalo, jedna mlađa osoba iz Cetinja na Facebooku je objavila da poziva građane na bojkot performansa jer “skrnavimo Njegošev lik”. Postojala je mogućnost da se napravi incident zbog ozračja u Crnoj Gori.”

Nije prvi put angažirao Severinu, utjelovila je biblijsku Salome.

“Smatram da nitko osim nje ne bi mogao to napraviti kao ona, na način koji sam koncipirao. Ona je to izvanredno napravila. Uostalom, vidjet će se to i na filmu”, kazao je Popović.

U Zagrebu živi od 1971., ali vezan je uz Crnu Goru, gdje ga određene skupine kritiziraju da je “novocrnogorac”, “pokatoličeni Crnogorac” i slično…

“To stanje je toliko složeno da kad me ljudi pitaju što se događa, kažem da sam zbunjen. U svim tim situacijama na lokalnom i međunarodnom planu, uopće više ne znate što se događa.”

Ipak, danas su dobili 44. vladu i premijer je Milojko Spajić, dok je na čelu parlamenta četnički vojvoda Andrije Mandić.

Četnički vojvoda izabran za predsjednika crnogorskog parlamenta

“U politici je sve moguće. Sjećam se kad je Margaret Thatcher rekla da se u politici ništa ne događa slučajno niti se išta dobiva na poklon. Čovjek koji je na tako važnom mjestu, a otvoreno je govorio da je protiv NATO-a, zagovara proruske i prosrpske stavove… pitanje je hoće li ispoštovati glavni put Crne Gore, a to je Europska unija.”

Posebnu uniju želi Milorad Dodik, koji je ustvrdio da je dobar politički trenutak za stvaranje Velike Srbije koju bi uz Srbiju činili Republika Srpska i Crna Gora.

“Teško bi to išlo s Crnom Gorom, što je povijest pokazala. Pravda je pravo jačega, kako je Nietzsche napisao. Ako jaka sila odredi da će biti tako, da je Crna Gora kompenzacija za gubljenje Kosova, može biti promjene. Ali, mislim da neće uspjeti”, naglasio je Dimitrije Popović.

