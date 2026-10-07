Oglas

privukla pozornost

Amerikanka isprovocirala Srbe: "Je li ovo Uzbekistan?“

author
Nova.rs
|
07. lis. 2026. 11:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PEXELS
PEXELS

Američka influencerica koja na društvenim mrežama objavljuje putopise pod imenom "dillgoessolo“ posjetila je Srbiju, a pozornost joj je privukao neobičan prizor na ulicama.

Oglas

U Srbiju je stigla gotovo slučajno. Planirala je otputovati u Tursku, ali kada je vidjela da su letovi iz Srbije za željeni datum vrlo povoljni, odlučila je spojiti putovanja i nakratko posjetiti i Srbiju.

Tijekom boravka pohvalila je neke stvari, no jedan je video privukao posebnu pozornost – u njemu je prikazala srpske i uzbekistanske zastave postavljene jednu uz drugu.

"Ne, Srbija je super, samo nisam očekivala da će biti Uzbekistan“, napisala je u videu. U opisu objave dodatno je upitala: "Zašto, zaboga, ima toliko uzbekistanskih zastava u Srbiji?“

Komentari su se počeli nizati ubrzo nakon objave. Dio korisnika objasnio joj je da su zastave istaknute zbog posjeta uzbekistanske delegacije te da je uobičajeno da se tijekom takvih posjeta uz zastavu zemlje domaćina postavi i zastava države iz koje dolaze gosti.

Drugi su, međutim, njezino pitanje dočekali s manje razumijevanja.

"Treba ti doslovno 30 sekundi da to provjeriš prije nego što odlučiš snimiti i objaviti video“, poručio joj je jedan korisnik. „Guglaj“, kratko je poručio drugi.

Ona je u komentarima objasnila da je odgovor namjerno željela čuti od ljudi koji žive u Srbiji, prenosiIndex.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amerikanka srbija uzbekistan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ