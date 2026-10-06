Zaboravite kruh i jaja
Iskusni kuhari u smjesu za ćufte dodaju jedan sastojak: Zbog njega su sočnije i ne raspadaju se
Sočne i mekane ćufte ne zahtijevaju kompliciranu pripremu ni velike količine kruha, jaja ili krušnih mrvica. Tajna se, prema ovom kulinarskom triku, krije u sastojku koji mnogi već imaju u hladnjaku – gaziranoj mineralnoj vodi.
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Klasični recepti često podrazumijevaju namočeni stari kruh, no upravo on može upiti dio sokova iz mesa i učiniti smjesu težom. Slično se može dogoditi i ako se pretjera s krušnim mrvicama, piše Krstarica.com.
Previše jaja također nije idealno jer tijekom pečenja dodatno stežu proteine u mesu, zbog čega ćufte mogu postati tvrde i suhe.
Mineralna voda umjesto kruha
Jednostavan trik je dio kruha zamijeniti gaziranom mineralnom vodom. Mjehurići iz vode pomažu da smjesa ostane rahla, dok dodatna vlaga može pridonijeti sočnijoj i mekšoj teksturi nakon pečenja.
Važno je ipak ne pretjerati s količinom. Mineralnu vodu treba dodavati postupno, dok se ne dobije mekana, ali dovoljno kompaktna smjesa od koje se mogu oblikovati ćufte.
Nemojte previše mijesiti meso
Još jedna česta pogreška događa se tijekom pripreme smjese. Meso se ne bi trebalo dugo i snažno mijesiti jer se na taj način može dobiti zbijena i tvrđa tekstura.
Sastojke je dovoljno nježno povezati prstima, tek toliko da se ravnomjerno rasporede.
Za posebno sočne ćufte može se koristiti kombinacija junećeg i svinjskog mljevenog mesa. Primjerice, omjer od oko 70 posto junetine i 30 posto svinjetine daje dobru ravnotežu okusa i masnoće – junetina pruža izraženiji okus, a svinjetina dodatnu sočnost.
Ne pretjerujte s dodacima
Kod pripreme ćufti vrijedi jednostavno pravilo: manje ponekad znači više.
Previše kruha, krušnih mrvica ili jaja može promijeniti teksturu mesa i učiniti ga zbijenim. Umjesto toga, dovoljno je dodati osnovne začine, malo mineralne vode i ostale sastojke prema receptu.
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