Autor svjetskog bestselera za N1 pojasnio što znači “red flag”, a što označavaju bež zastavice u odnosima

Ali Fenwick, autor svjetskog bestseler "Crvene zastavice, zelene zastavice" koji je prvo preveden na hrvatski jezik u Newsnightu je razgovarao o čemu zapravo piše u svojoj knjizi i što su to crvene i zelene zastavice u odnosima.

“To je nešto što je postalo jako popularno na društvenim mrežama i televiziji. Radi se o tome da je to nastalo zato da se identificiraju oblici lošeg ponašanja u odnosima. Knjigu sam napisao prije svega jer sam htio dati brze odgovore ljudima u vezi romantičnih i obiteljskih odnosa. Također, govorim o procesima koji mogu pomoći ljudima da promisle o tome kad oni predstavljaju crvene zastavice”, rekao je psiholog i autor Ali Fenwick.

Navodi da neki ljudi po defaultu traže opasna ponašanja kod drugih ljudi.

“Nisu sva crvena upozorenja nešto što upućuje na opasnost, no to poziva ljude da stisnu kočnice i promisle. U engleskom jeziku red flag znači jedan akronim koji se odnosi na promišljanje i odluku koja slijedi nakon toga, možda te crvene zastavice mogu nestati i pružiti nam rješenja. Crveno ne mora uvijek biti crveno, može biti svijetlocrveno. Netko vas obasipa ljubavlju, mislite da ste našli savršenog partnera, a on vas zapravo bombardira osjećajima. Također, postoje bež zastavice, nešto što nas iritira, ali ne predstavlja toliki problem. Odlučujemo koju ćemo bitku voditi”, kazao je.

Također je dodao: “Želim da ljudi shvate da je ovo alat koji će im pomoći.”

