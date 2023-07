Evo kako vam sol može pomoći u borbi s buhama

Podijeli :

Lorena Martíne / Pexels

Ako imate kućnog ljubimca i živite na mjestu gdje ljeti ima vlage, vjerojatno se morate boriti protiv buha i krpelja.

Ako niste oprezni s buhama mogu se jako brzo raširiti. Jedna ženka buhe živi dva do tri mjeseca i za to vrijeme položi otprilike 2000 jajašaca, oko 50 jajašaca dnevno. Zaraza alarmantnog razmjera može se dogoditi za samo dva do tri tjedna. Dobra vijest je da se možete riješiti buha u svom domu pomoću kuhinjske soli.

Naravno, nije samo sol ono što će vam trebati kako biste držali buhe pod kontrolom, ali sko su se već raširile može vam pomoći da ih izbacite iz svog doma i spriječite da se vrate, prenosi Housedigest.

Ako živite u područjima pogodnima za razvoj buhi, velika je vjerojatnost da će napasti vašeg ljubimca. Njihova jajašca je teško uočiti i ona otpadaju s vaših ljubimaca po cijeloj kući. Kad dođe pravo vrijeme i ako ima hrane u blizini, jaja se izlegu. Ključno je spriječiti da do toga dođe.

Prva stvar koju treba razumjeti je da buhe imaju egzoskelet, što znači da su izuzetno osjetljive na sve što ima sposobnost upijanja vlage – poput soli. Potrebno je samljeti sol u što sitniji prah i dobro utrljati u tkaninu. Ravnomjerno ju pospite po tepihu i namještaju i ostavite da djeluje od 12 do 48 sati. Nemojte dopustiti vašim ljubimcima da budu u područjima koja ste ‘posolili’. Tako da vjerojatno nećete moći odraditi sva područja odjednom.

Nakon što je sol odstajala temeljito usisajte svu sol s tepiha i obavezno ispraznite usisavač na otvorenom odmah nakon usisavanja. U protivnom će sve žive buhe koje usisate izaći natrag. Morat ćete nekoliko puta ponoviti cijeli postupak. Jajašca buha još uvijek mogu preživjeti jer sol mora stupiti u kontakt s egzoskeletom kako bi djelovala, stoga budite oprezni i strpljivi. Dok niste sigurni da su sve buhe nestale, ponovite ovaj postupak jednom svakih desetak dana.

