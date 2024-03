Greška koju mnogi rade: Evo zašto biljke i voće ne bi trebalo držati na prozoru

Podijeli :

Pixabay

Stručnjaci su istaknuli da bi se hrana, svijeće, biljke itd. trebali držati podalje od ruba prozora.

Većina ljudi voli držati sobne biljke na prozorskoj dasci. No, stručnjaci iz engleske firme Me and My Glass upozorili su da to i nije tako dobra ideja, piše Daily Star, a prenosi Net.hr.

Stručnjaci su istaknuli da bi se hrana, svijeće, biljke itd. trebali držati podalje od ruba prozora, osim ako ne želite da vam se u domu dogodi katastrofa.

Stručnjaci savjetuju: Odmah obrišite ove aplikacije!

Oni su izdvojili osam predmeta koji se ne bi smjeli stavljati na prozorske daske, gdje temperatura može varirati, pa krenimo redom!

1. Dezodoransi u spreju

Ako je dezodorans u spreju predugo izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, unutar njega počinje rasti tlak što može uzrokovati eksploziju. Držite ga u zatvorenoj vrećici daleko od izvora svjetlosti i topline ili u ormariću!

2. Hrana

Prozorska daska može izgledati kao odlično mjesto za vašu zdjelu s voćem, ali nažalost, tako možete “prizvati” vinske mušice, a njih zasigurno ne želite u svom domu.

3. Ogledala

Ogledala na prozorskoj dasci mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od požara. Čak i pri niskim temperaturama jake sunčeve zrake mogu uzrokovati velike probleme, pa ih je najbolje držati podalje od ruba prozora.

4. Parfemi

Oscilacije temperature mogu uzrokovati promjenu mirisa vašeg omiljenog parfema i losiona poslije brijanja. Najbolje ih je čuvati na hladnom i tamnom mjestu.

5. Svijeće

Sunčeva svjetlost s prozora zapravo može uzrokovati paljenje svijeće čak i ako vani nije jako toplo, što predstavlja rizik od požara za vaš dom.

6. Osjetljivi ili vrijedni predmeti

Bilo što osjetljivo ili vrijedno poput okvira za fotografije može ometati korištenje prozora i veća je vjerojatnost da ćete nešto razbiti kada ga pokušavate otvoriti ili očistiti.

Liječnici savjetuju: Nikada ne kupujte multivitamine koji sadrže ove sastojke

7. Mobilni telefoni

Mobitel se može lako pregrijati ako se ostavi na prozorskoj dasci dulje vrijeme. Pregrijavanje može uzrokovati zagrijavanje baterije do opasnih razina ili čak izazvati eksploziju.

8. Biljke

Biljke poput ljiljana i ljubičica uživaju u sunčevoj svjetlosti, ali previše tih zraka može uzrokovati opekline na njihovom lišću. Stoga, pripazite da ih cijeli dan ne ostavljate na prozorskoj dasci. Rotirajte biljke i spuštajte rolete kada je to potrebno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sve manje memorije na telefonu? Obrišite ove aplikacije Vladin potez pred raspuštanje Sabora: Evo što će biti s računima za plin i struju te cijenama proizvoda