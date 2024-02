Hrana koju je Anthony Bourdain proglasio najgorom na svijetu

Podijeli :

Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kuharski virtuoz poznat po oštrom jeziku često je dobivao pitanje o najgorem gastronomskom iskustvu u njegovom životu. Iako je rektum namibijske bradavičaste svinje više puta spominjao kao neugodan gastronomski doživljaj, priznao je da je kušao i daleko gore stvari.

Slične osjećaje je gajio i prema avionskoj hrani: “Nitko se nikada nije osjećao bolje nakon što je pojeo avionsku hranu. Mislim da ju ljudi jedu samo zato što im je dosadno. Ne jedem u avionu. Volim doći gladan”, rekao je jednom prilikom.

Govorio je kako bi avionsku hranu odbio čak i kad bi iz svog rodnog New Yorka putovao na duge staze do Japana ili Novog Zelanda, prenosi Far Out Magazine.

Umjesto uobičajene avionske hrane, Bourdain je često naručivao jednu interesantnu kombinaciju: “Za dugi let, naručio bih sir i porto. Pojeo bih malo sira, a zatim se uništio u alkoholu.”

Ipak, prvo mjesto je pripalo fermentiranom morskom psu, kojeg je jeo 2004. godine tijekom prve sezone emisije No Reservations na Islandu.

“Ovo je vjerojatno najgora stvar koju sam ikada stavio u usta”, rekao je.



