Izbjegavajte ove greške pri zalijevanju vrta

Karolina Grabowska / Pexels

Zalijevanje je jedna od osnovnih aktivnosti pri održavanju vrta i zbog toga je važno odraditi to što kvalitetnije, kako bi vaše biljke imale što veće šanse za uspjeh.

Ako se pitate zašto vam neke biljke ne uspijevaju, to može biti povezano s količinom vlage koju upijaju iz tla.

Kada se biljka bori za opstanak, najbolje šanse za oporavak ima ako se pogreške uoče na vrijeme. Ako se na vrijeme prebacite na pravu metodu zalijevanja možete ih spasiti. No, ako tjedni zanemarivanja ili samo jedan udar prejakog pritiska vode mogu ih ubiti, prenosi House Digest.

Evo što bi mogao biti uzrok problema kod vaših biljaka i kako to riješiti.

Prečesto zalijevanje

Pretjerano zalijevanje uobičajena je vrtlarska pogreška, a štetno je jer smanjuje količinu ključnog kisika koji je potreban korijenju biljaka za preživljavanje. Biljke koje se prečesto zalijevaju tijekom duljeg razdoblja ne dobivaju potreban kisik i venu te mogu razviti gljivice koje dovode do truljenja korijena; povrće i voće može popucati i biti nejestivo. Ove se bolesti manifestiraju žutim i scrnim mrljama te pepeljastim i opuštenim lišćem. Biljne gljivice je teško izliječiti, ulaze u tlo, a mogu se proširiti i na obližnje zelenilo.

Previše zalijevanja odjednom

Vrtlari također mogu dati biljkama previše vode odjednom, čime se utapa korijenje i prekida dovod kisika. Do gušenja može doći u samo nekoliko minuta, a simptomi poput jako požutjelog lišća mogu se pojaviti nakon nekoliko sati. Previše vode također može isprati gnojivo koje je dodano u tlo. Ako se zemlja na prvi pogled čini suhom, malo je istražite prije nego krenete sa zalijevanjem. Čak i ako se površina čini isušenom, još uvijek može biti vlažna bliže korijenu. Prekopajte malo malom lopatom i provjerite.

Ne ciljate korijenje biljaka

Zalijevanje lišća možda se čini kao ispravan potez, ali sigurnije i učinkovitije je ciljati korijenje. Pogrešno je usmjeravati mlaz samo na stabljike, grane i lišće jer oni nisu opremljeni da apsorbiraju dovoljno vlage za fotosintezu. Uvijek usmjerite vodu prema tlu, blizu korijena biljaka. I ostali dijelovi će se smočiti od prskanja, ali to vas ne treba zabrinjavati sve dok nije pretjerano.

Predugo bez zalijevanja

Teško je reći kada se biljka previše ili nedovoljno zalijeva jer su simptomi jako slični. Ali slika žednog vrta su uglavnom tanko i otpalo lišće te isušena zemlja, a prenavodnjeno tlo često ima izrazito kiselkast miris. Drugi način da provjerite jesu li vam biljke izrazito žedne je da ih zalijete malo količinom vode i ukoliko ubrzo malo živnu, potrebno im je pošteno zalijevanje.

Zalijevanje dok je vani vruće

Vruće i jarko sunce nije znak da je vrijeme za zalijevanje vrta, iako se to možda čini. To je zato što voda zbo jakih sunčevih zraka i topline ispari prije nego što stigne do korijena. Zalijevanje vrta na popodnevnom suncu također može uzrokovati opekline lišća. Optimalno vrijeme za zalijevanje vrta je rano jutro ili navečer prije nego padne mrak. Niže temperature ranije tijekom dana omogućuju bolju apsorpciju i daju lišću dovoljno vremena da se osuši prije nego što padne noć. Također, osigurava biljakama dovoljno vlage da izdrže dnevne vrućine.

