Koliko dugo piletina smije stajati u zamrzivaču?

Možda vam se čini da zamrznuta hrana može trajati vječno, ali stvarnost je takva da sve ima rok trajanja.

Iako se namirnice pohranjene u zamrzivaču neće nužno pokvariti, nakon određenog vremena će doći do značajnog pada njihove kvalitete te nakon toga više nisu dobre za jelo.

Nastavite čitati i saznajte nakon koliko vremena će se dogoditi piletini, a usput saznajte i što napraviti prije zamrzavanja pilećeg mesa kako biste ga što duže održali svježim i primjerenim za konzumaciju.

Koji je rok trajanja zamrznute piletine?

Prema nekim izvorima, zamrznuti komadi piletine sigurni su za konzumaciju otprilike devet mjeseci nakon zamrzavanja, a cijelo pile do godinu dana, prenosi centarzdravlja.hr.

U načelu, sirova piletina – ako je pravilno zamotana/zapakirana i adekvatno skladištena – može se u zamrzivaču čuvati neograničeno dugo i neće pritom postati opasna za konzumaciju. Međutim, nakon dva do tri mjeseca dolazi do promjene u kvaliteti mesa. Ako unutar tog perioda ne potrošite zamrznutu piletinu, mogli biste primijetiti promjenu teksture i degradaciju okusa.

Ipak, nakon dva ili tri mjeseca promjene neće biti velike. Značajno pogoršanje kvalitete može se očekivati nakon devet mjeseci.

Kako pravilno zamrznuti piletinu?

Prvo i najvažnije pravilo je da zamrzavate isključivo svježe meso jer zamrzavanje neće uništiti štetne bakterije koje se možda nalaze u mesu.

Kako biste osigurali da se zadrži kvaliteta mesa, piletina bi trebala biti čvrsto zapakirana i hermetički zatvorena.

Svakako je preporučljivo naznačiti datum kada ste zamrznuli meso.

Kako prepoznati je li zamrznuta piletina dobra za jelo?

Kao i kod svake kućne provjere ispravnosti mesa, morat ćete se osloniti na svoja osjetila. Pregledajte meso i uvjerite se da nije promijenilo boju, a nakon odmrzavanja ga i pomirišite. Ako nema zabrinjavajućeg vonja, opipajte meso kako biste bili provjerili je li promijenilo teksturu, na primjer jesu li rubovi postali tvrdi i suhi uslijed takozvanog “spaljivanja zamrzivača”.

Imajte na umu da promjene poput tvrdih i suhih rubova ne predstavljaju opasnost, već samo promjenu okusa i kvalitete, no ako osjetite neugodan miris ili primijetite neugodnu boju, takav komad mesa odmah bacite. Ono je vjerojatno kontaminiran patogenim organizmima, koji ne mogu rasti na niskim temperaturama, no to ne znači da ih je zamrzavanje uništilo.

Kako spriječiti “spaljivanje zamrzivača”?

Efekt “spaljivanja zamrzivača” izazvan je dehidracijom i oksidacijom površine piletine, a rezultat su nepoželjne promjene u teksturi, ali i okusu piletine.

Kako biste izbjegli ove promjene važno je pobrinuti se da je komad mesa koji zamrzavate što manje izložen kisiku. To znači da meso treba biti u omotu bez poderotina i mjehurića zraka – primjerice u jednom sloju plastične folije, zatim sloju aluminijske folije i na kraju pohranjeno u vrećicu s patentnim zatvaračem. Još je bolja opcija korištenje kućnog aparata za vakuumiranje.

