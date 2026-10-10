Lantana: Šarene biljke koje ne zahtijevaju puno pažnje, ali oprez - otrovne su za neke životinje

Lantana raste kao mali grm. Ovisno o uvjetima i hladnoći, može rasti kao jednogodišnja biljka koja neće preživjeti zimu ili može biti trajnica, ako je stalno na suncu. Može se uzgajati i kao sobna biljka. Cvjeta na kasno proljeće, a šarenilo se zadržava sve do prvog mraza.