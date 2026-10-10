Voli sunce
Lantana: Šarene biljke koje ne zahtijevaju puno pažnje, ali oprez - otrovne su za neke životinje
Lantana je biljka koja brzo raste i ima okrugle cvjetove u različitim bojama. Oni dolaze u žutoj, narančastoj, bijeloj, crvenoj, ružičastoj, plavoj ili ljubičastoj boji. Najbolje će rasti na mjestima s puno sunca. Iako izgleda lijepo, treba znati da je otrovna za pse, mačke i konje.
Lantana je grmolika biljka koja ima šarene cvjetove. Voli sunce, potrebno joj je šest sati sunčeve svjetlosti dnevno, ali važno je paziti da joj zemlja ne presuši. Izvorno potječe iz Južne Amerike i Afrike, a može se pronaći diljem svijeta.
Kako izgleda lantana?
Lantana raste kao mali grm. Ovisno o uvjetima i hladnoći, može rasti kao jednogodišnja biljka koja neće preživjeti zimu ili može biti trajnica, ako je stalno na suncu. Može se uzgajati i kao sobna biljka. Cvjeta na kasno proljeće, a šarenilo se zadržava sve do prvog mraza.
Cvjetovi rastu u grozdovima, a obično svaki grozd ima više od jedne boje. Mogu biti žute, narančaste, bijele, crvene, ružičaste, plave ili ljubičaste boje. Listovi su veći od cvjetova, imaju izrazit miris i izazvaju osip kod diranja. Postoji više od 150 vrsta ove biljke na svijetu.
Kako i gdje posaditi lantanu?
Ova biljka voli sunce pa je potrebno voditi brigu da se nalazi na sunčanoj strani vrta ili da se u tegli stavi na sunčanu stranu kuće.
Kako bi se posadila, potrebno je iskopati rupu koja je dvostruko šira od korijena, ali da je duboka kao korijen.
Lantana se sadi u proljeće, nakon što prestane mraz. Važno je znati da su neke vrste lantane poprilično invazivne i brzo se šire pa treba paziti gdje se točno sade kako ne bi utjecale na ostalo cvijeće ili povrće u vrtu.
Kako se njeguje lantana?
Iako može živjeti bez previše vode, potrebno ju je zalijevati tek toliko da ne bi presušila. Na početku se zalijeva svaki dan, a kasnije će biti dovoljno zaliti je jednom tjedno.
Ipak, kod velikih vrućina ih treba zaliti svaki drugi dan. Ako se zalijeva previše, neće imati toliko cvijetova i s vremenom može doći do bolesti i truljenja korijena.
Podnose različita tla, ali najbolje će uspjeti u blago kiselom tlu koje je dobro drenirano. Za to će poslužiti borove iglice ili talog kave. Kada se zasade vani u zemlju, mogu se pognojiti jednom i to u rano proljeće.
Hoće li lantana uspjeti u tegli?
Osim u vrtu, biljka se može posaditi i u tegli, u žardinjeri na prozoru ili se može staviti da visi kako bi
cvjetovi rasli prema dolje. I u ovom je slučaju važno voditi brigu o suncu i vodi, dok se po zimi biljka stavlja unutra i postaje sobna biljka.
Po zimi se može dogoditi da ispadne lišće i to je normalno. Kada dođe proljeće i sunce, biljka će ponovno procvjetati. Po zimi je potrebno smanjiti zalijevanje, tek toliko da zemlja ne bude suha.
Je li lantana otrovna?
Lantana je otrovna za životinje, odnosno otrovna je za mačke, konje i pse. Jednako tako otrovna je i za ljude.
Otrovni su njezini listovi, pri čemu dlačice na listovima mogu uzrokovati dermatitis ili osip kod ljudi. Upravo zato je najbolje saditi je i dirati samo s rukavicama.
Potrebno je i upozoriti djecu da ne diraju ovu biljku.
Zaključak
Lantana je biljka koja voli sunce i koju nije potrebno previše zalijevati. Postoji više od 150 vrsta ove biljke, a posebna je po svojim šarenim cvjetovima. Može se saditi u vrtu ili u tegli, a po zimi će ostati bez lišća i cvijeća koji će se ponovno pojaviti na proljeće. Ova biljka je otrovna za životinje i čovjeka.
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