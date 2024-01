Odjednom se pojačano znojite? Evo u čemu sve može biti stvar

Podijeli :

Antonio Guillem Fernandez / Panthermedia / Profimedia

Znojenje je samo po sebi neugodno, a posebnu nelagodu stvara činjenica da to mogu i drugi primijetiti, i to zbog neugodnog mirisa. No, dodatni stres izaziva zabrinutost ako se znojenje pojavi iznenada, kao nešto što dosad niste smatrali sebi svojstvenim, jer može ukazivati i na zdravstveni problem.

Ako se redovno tuširate i ako niste nedavno promijenili dezodorans pa vam novi ne odgovara, stručnjaci kažu da postoji više razloga za iznenadno pojačano znojenje.

Sve o mirisu tijela

Da bismo shvatili što može uzrokovati snažan tjelesni miris, bitno je razumjeti zašto ga uopće imamo. Neugodanmiris tijela uzrokuju bakterije na koži koje razgrađuju znoj, ispuštajući neugodan miris, objasnio je dr. Joshua Zeichner, dermatolog iz New Yorka. Ova bakterija živi na svima i smatra se dijelom prirodnog mikrobioma naše kože, napominje za Yahoo Life.

Međutim, nije svaki znoj jednak jer nema svaki znoj bakterije koje stvaraju neugodan miris. U našem tijelu postoje dvije vrste znojnih žlijezda: egzokrine (žlijezde s vanjskim izlučivanjem) i endokrine (žlijezde s unutarnjim izlučivanjem). Taj vodenasti znoj koji vidite nakon, recimo, intenzivnog trčanja dolazi od egzokrinih žlijezda koje se nalaze po cijelom tijelu. Znoj iz endokrinih žlijezda ne proizvodi miris.

Egzokrine žlijezde, s druge strane, nalaze se u pazusima i genitalnom području, kao i u grudima i u ušima. “Kad se znoj proizvodi unutar ovih žlijezda, miris nije povezan sa samim znojem, već s razgradnjom proteina u znoju pomoću bakterija”, dr. Susan Massick, dermatologinja s Medicinskog centra Wexner na Državnom sveučilištu Ohio, kaže za Yahoo Life. One počinju proizvoditi kemikalije koje uzrokuju ovaj miris nakon puberteta zbog čega svaki roditelj primijeti da njegovom tinejdžeru u nekom trenutku zatreba dezodorans.

Postoje neki ljudi koji jednostavno imaju više egzokrinih žlijezda od drugih, kaže Massick, što znači da su, nažalost, obično smrdljiviji ili se moraju više potruditi kako bi izbjegli tjelesni miris.

Međutim, ako ste iznenada primijetili promjenu i ovaj neugodan miris, vjerojatno niste među njima jer je ovo genetsko stanje.

Osobna higijena

Promjene načina života mogu imati veliki utjecaj na miris tijela. Ako ste krenuli u teretanu, a preskačete tuširanje, odgovor o neugodnom mirisu nameće se sam od sebe.

To ne znači da morate svaki čas ribati svaki centimetar tijela, ali primjerice nakon vježbanja treba oprati prljavija područja poput lica, ispod pazuha, ispod grudi i genitalija.

Usto, treba izbjegavati pregrijavanje, a korisno je i nositi široku, udobnu odjeću.

Kako prehrana utječe na miris tijela?

Osim osobne higijene, drugi glavni faktor koji utječe na miris tijela je prehrana. Prema podacima koje je objavila Klinika Cleveland, na vaš miris može utjecati određena hrana, kao što je:

Kupusnjače – povrće poput brokule, cvjetače, kupusa, prokulice, kelja, raštike… Češnjak Luk Začini poput kumina, kajenskog papra i paprike Crveno meso Alkohol.

Massick dodaje da visoko proteinske ili keto dijete također mogu biti krivac za pogoršanje tjelesnog mirisa.

Kako stres utječe na miris tijela?

Ako ste u zadnje vrijeme primijetili da se pojačano znojite, a time i da je miris tijela neugodniji, važno je zapitati se jeste li pod većim stresom nego inače.

“Egzokrine žlijezde obično se aktiviraju od stresa”, kaže Zeichner. “Znoj nakon stresa je stvarno stanje i u nekim slučajevima može mirisati drugačije od običnog znoja zbog drugačijeg sastava znoja iz žlijezda.”

Medicinska stanja koja mogu uzrokovati neugodan miris tijela

Ako ste isključili sve navedeno, moguće je da je miris uzrokovan medicinskim problemom. Zeichner kaže da gljivice na koži, kao što su teški slučajevi atletskog stopala, mogu dovesti do neugodnog mirisa.

Ostala stanja koja mogu izazvati neugodan miris tijela, prema Massicku, uključuju:

Pretilost Bolest jetre Bolest štitnjače Bolest bubrega koja izaziva znoj mirisa amonijaka Dijabetička ketoacidoza koja izaziva znoj mirisa voća Hormonalne fluktuacije, kao i trudnoća i menopauza Trimetilaminurija, rijedak metabolički poremećaj povezan s nedostatkom enzima koji izaziva miris ribe Uzimanje određenih lijekova poput antidepresiva.

Ako ste zabrinuti zbog pojačanog znojenja, trebali biste posjetiti svog liječnika opće prakse koji može provesti testove kako bi isključio medicinski problem. Općenito, međutim, ako se redovito tuširate i koristite dezodorans, a vaši najbliži nisu spomenuli ništa o vašem mirisu, postoji velika vjerojatnost da ste zabrinutiji zbog toga nego drugi ljudi.

